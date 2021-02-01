新冠疫苗荒鬧全球 德國首表態不排斥中國疫苗

新冠疫苗全球供不應求，各國都在著急搶購。新冠肺炎疫情相對嚴重的德國，在面對疫苗嚴重短缺的問題下，衛生官員首明確表態，不排斥中國研製的新冠肺炎，此舉或為中國疫苗進軍西方先進國家，打開一扇窗。

在德國聯邦和各州疫苗峰會即將召開前，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）對俄羅斯和中國疫苗持開放態度。

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施潘向當地媒體《周日法蘭克福滙報》表示，在德國使用俄羅斯和中國疫苗，不存在根本性障礙；鍵的只是，疫苗必須根據歐洲法律獲得正常許可。他還說，如果一種疫苗安全有效，無論其生產國在哪裡，它都可以幫助人們抵抗病毒。

德衛生部長：關鍵是疫苗獲歐洲法律許可

德國目前處於疫苗短缺狀況。德國Biontech和美國輝瑞公司合作研製的疫苗，以及其他已獲許可的疫苗目前在歐洲和德國都缺貨，而德國把疫苗分配一事讓歐盟來處理，也受到爭議。

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俄羅斯宣布，將在第二季度向歐盟提供1億計Sputnik V疫苗。這將使5000萬人能接種疫苗。該疫苗許可申請已提交歐洲藥品管理局。但施潘沒有有透露，俄羅斯和中國的疫苗是否在即將舉行的疫苗峰會上也將談及。

製藥業代表，行業聯合會和歐盟都將參與該峰會。政界和聯合會在峰會前呼籲，制定清晰的接種疫苗行程表，確定哪些群體應優先接種疫苗以及哪些疫苗可供使用。

德國巴州州長索德爾在《奧格斯堡滙報》呼籲，應提高疫苗接種透明度，並提供一個疫苗供應的時間表。

德國新冠感染個案現在雖然有所下降，但總理默克爾表示，若要談鬆動防疫管控，尚為時太早。根據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國單日感染仍然超過上萬人，為11192人，總計感染人數達221萬多人，病殁人數達5.69萬人。

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責任編輯：鄧國強

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