▲ 英國敏感領域傳拒中國人學習工作 萬人恐變相被逐

英國一直是中國學生首選的留學國家之一，在美中貿易戰之後，更有不少中國留學生改選英國。然而英國《泰晤士報》報道，英國政府將於2月15日宣布，限制中國人在44個敏感領域學習或工作，已在這些領域學習或工作的人員，一旦被視為構成風險，簽證也將被註銷，影響人數有上萬人之多。

報道指出，英國外交部已通知各大學，將針對與國家安全相關領域學習或工作的海外學者和研究人員進行安全審查。英國政府通訊總部（GCHQ）已警告各大學，來自「敵意國家的行動者」鎖定英國的學術機構，試圖竊取個資、研究數據和智慧產權，以求獲得軍事、商業、獨佔權等利益。

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人工智慧、化學、物理、數學、計算機科學和一系列工程領域，以及企業研發等44個敏感領域，不系中國留學生及研究人員將會受到限制。想修讀敏感科目的海外研究生，必須根據技術修讀核准制（ATAS）獲得申請許可，他們要提交研究範疇的背景資料和細節，去年底起也要申報軍事聯繫。英國在2018至2019年間有7330名中國研究生，大部分人修讀的科目須獲ATAS證明；同年有3560名中國人在英國大學教授敏感學科，惟在簽證續期時要接受新一輪審查。

去年美國收緊中國學生和研究人員簽證，加上疫情影響，令中國赴美留學大跌近90%。美國於2018年將發給高科技領域的中國學生的簽證有效期從五年縮短到一年。去年9月，美國國務院更撤銷了一千多名被指為涉嫌有中共軍方背景的中國留學生和研究人員簽證。

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當時中方外交部發言人指，美國國內一些極端的反華勢力出於個人政治私利和打壓遏制中國發展的戰略需求，處心積慮編造無數謊言，對中國留學人員進行污名化和妖魔化，如果美方一意孤行，最終損害的必然是美國自身利益。

中英兩國因香港問題陷入低谷，如若英國政府如進一步限制中國留學生，無疑令兩國關係雪上加霜。必將引來中國強烈反彈。

責任編輯：鄧中建

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