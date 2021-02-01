▲ 中國疫苗援助計劃首曝光 地球至少四份一國家受惠

國家主席習近平曾在國際場合公開承諾，將幫助發展中國家獲取新冠肺炎疫苗。隨著多款中國研製的新冠肺炎疫苗已投入使用，中國外交部周一在例行記者會上，首度曝光中國對外疫苗援助計劃的規模，合共將有51國受惠，佔全球主權國家總數約四份之一。

而中國向巴基斯坦捐贈的一批新冠疫苗周一凌晨運抵巴基斯坦，象徵疫苗援助計劃正式啟動並落實。

中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上，向外界透露了中國向其他國家援助和出口疫苗的計劃。

第一批援助疫苗 已運抵巴基斯坦

汪文斌表示，「中方一直以實際行動踐行習近平主席的重要宣示，即中國新冠疫苗在研發完成並投入使用後，將作爲全球公共產品，爲實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。我們是這麽說的，也是這麽做的」。

汪文斌宣布，2月1日凌晨，中國向巴基斯坦捐贈的一批新冠病毒（SARS-CoV-2）滅活疫苗運抵巴基斯坦首都伊斯蘭堡，這是中國政府對外提供的第一批疫苗援助。

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至於後續的疫苗援助行動，汪文斌表示，「第一，除巴基斯坦外，中方還正在向文萊、尼泊爾、菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄羅斯、塞拉利昂、津巴布韋、赤道幾內亞等13個發展中國家提供疫苗援助」。

他又指，下一步將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗，「我們還積極參與世界衛生組織『新冠肺炎疫苗實施計劃』，通過實施計劃向發展中國家提供疫苗」。

根據汪文斌的陳述，巴基斯坦＋13國＋38國，意味從疫苗援助計劃直接受惠的發展中國家，總數至少達52個，佔全球主權國家總數至少約四份之一。

這的數目，可能還未計及通過世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計劃」獲取疫苗的國家。

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汪文斌接著又說，「第二，中方支持國內企業同國外的合作夥伴開展疫苗聯合研發和合作生產，已經向阿聯酋、摩洛哥、印尼、土耳其、巴西、智利等進行中國新冠疫苗臨床試驗國家，出口了國藥集團和科興公司的疫苗」。

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「第三，中國支持有關企業向急需獲取疫苗、認可中國疫苗、已授權在本國緊急使用中國疫苗的國家出口疫苗。例如，中國企業向塞爾維亞出口的疫苗已於不久前運抵，當地已開始接種。目前已有越來越多的國家批准中國疫苗在當地使用」。

汪文斌又形容，病毒沒有國界，人類命運與共。「團結合作是戰勝疫情最有力的武器。中方期待各方拿出實際行動，向發展中國家提供更多疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用，助力早日戰勝疫情」。

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責任編輯：鄧國強

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