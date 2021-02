布林肯談香港台灣  說話像極蓬佩奧

拜登上任後,核心幕僚逐步釋出對中美議題的立場。美國新任國務卿布林肯當地時間1日接受上任後首場電視專訪時,在談及新冠肺炎疫情、香港及台灣問題時措詞嚴厲,內容與前任共和黨政府國務卿蓬佩奧相比,基本並無二致,反映相關議題勢必繼續令中美關係深受挑戰。

布林肯(Antony Blinken)接受美國國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時說,儘管世界衛生組織(WHO)派出的新冠病毒(COVID-19)源頭調查人員,已前赴中國武漢現場,中方在允許專家進入病毒發現地點,但這些表現仍「遠遠不及格」。

布談疫情:中方缺乏坦誠是深層問題

他指稱中國沒有履行國際義務,沒有提供有關疫情疫情源頭的資訊,缺乏透明度和坦誠是一個深層問題;並且表示:

There’s no doubt that especially when COVID-19 first hit, but even today, China is falling far short of the mark when it comes to providing the information necessary to the international community, making sure that experts have access to China.