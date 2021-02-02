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烏克蘭制裁中國 土耳其扣遼寧艦前身翻版？美國身影現

國情動向 12:22 2021/02/02

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烏克蘭制裁中國有美國身影 土耳其扣瓦良格號翻版？

中國烏克蘭關係生變，烏克蘭總統澤連斯基宣佈制裁北京天驕等，參與收購烏克蘭飛機引擎製造商馬達西奇公司（Motor Sich）的4家中國企業，以及3名中國公民，凍結在烏資產並限制當地貿易。事件背後顯然有美國身影，分析相信澤連斯基有意向美國拜登新政府靠攏，配合美國阻止中國航空工業發展，同時試圖從中國撈取更大利益。事實上，類似事件已非首次發生，中國首艘航母遼寧艦前身瓦良格號，當年遭土耳其阻攔16個月才得以開往中國，背後同樣是美國在遏制中國。

中國航空工業發展招惹對手忌恨，航母工業發展也是如此。遼寧號航空母艦，是基於前蘇聯庫茲涅佐夫元帥級航母二號艦「瓦良格號」（Varyag）艦體改建而成。瓦良格號在烏克蘭的建造因為蘇聯解體而廢止，當時只完成了艦體鋼身結構，空殼內沒有任何設備，更沒有發動機。澳門一家公司1998年以2,000萬美元，從烏克蘭方面購得瓦良格號，2年後準備拖回中國。

結果瓦良格號前往中國之行一波三折。烏克蘭所臨黑海受陸地包圍，連接外部海域的唯一方式，是經橫越土耳其伊斯坦布爾的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），進入土耳其內海馬爾馬拉海（Sea of Marmara），再經土耳其的另一道海峽達達尼爾（Dardanelles Strait），方能到達愛琴海與地中海，再前往其他地方。博斯普魯斯、達達尼爾合稱土耳其海峽（Turkish Straits），自古就是扼守亞歐咽喉的戰略水道，當年也擋在了瓦良格號與中國之間。

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烏克蘭也制裁中企 中美科技新戰場曝光

瓦良格號2000年6月從烏克蘭由拖船起行時，土耳其政府以瓦良格號鋼身太大、沒有自身動力，容易危及水道安全等理由，拒絕瓦良格號經過土耳其海峽。「巧合」的是，土耳其是美國盟國；美國出於冷戰圍堵蘇聯需要，1952年北約首次擴大時就將土耳其這穆斯林國家收為會員，從而將蘇聯海軍黑海艦隊關在黑海裏，情況就與瓦良格號在新世紀遇到的一樣。

土耳其對瓦良格號一攔就是16個月，安卡拉政府在北京談判爭取下，於2001年8月同意放行瓦良格，並於同年11月才正式成事。中方當年同意，在貿易與旅遊議題上向土方讓利，包括每年為土耳其帶來200萬遊客，換取土耳其讓步。

值得一提的是，埃及蘇伊士運河也不允許沒有動力的船隻通過，因此瓦良格號當年到水地中海後，不得不向西經過直布羅陀海峽出大西洋，再一路向南直至南非好望角，才轉入印度洋向東，繞了半過地球，到2002年2月才終於到達中國水域。

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003型航母或今年下水 這方面正直追美國（組圖）

瓦良格號雖然只是蘇聯半途而廢的航母空殼，但對中國航母發展意義重大。庫茲涅佐夫元帥級航母滿量排水量近7萬噸，中國001型遼寧艦2012年入役，使中國海軍一下子跳過了中小型航母，直接擁有規模超過英國與法國同行的航母。中國第一艘全國產航母002型山東艦，也是基於遼寧艦技術改進而成。

現在烏克蘭制裁中國事件的關鍵馬達西奇公司，是西方三大巨頭（英國勞斯萊斯、美國普惠、通用電氣）以外，世上另一大航空發動機製造商。Motor Sich成立於1907年，是蘇俄航空工業骨幹，其出品廣泛使用於安東諾夫（Antonov）系列運輸機、雅克（Yakovlev）系列支線客機、米爾（Mil）系列直升機等，技術基礎相當深厚。

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中國疫苗烏克蘭投信心票 訂科興180萬劑

中國航空工業近年雖年在設計、製造、材料、系統等方面有頗大進步，但發動機至今仍是一大短板在拖後腿。烏克蘭Motor Sich在蘇聯解體後業務重心原在俄羅斯，但烏俄關係因為俄羅斯2014年吞併克里米亞交惡，製造了Motor Sich與中國互相靠攏的條件，北京天驕航空產業公司2016年提出收購Motor Sich股份，但交易隨後近年受到烏克蘭反壟斷部門與法院阻撓，而美國特朗普政府亦曾向烏克蘭施壓，阻止中國獲得航空發動機技術。

烏克蘭失去克里米亞後，美國成為烏克蘭最大軍事援助國。對於烏克蘭總統澤連斯基未有給出明確理由下，制裁中國企業與個人，中國外交部發言人汪文斌周一（1日）表示，中方一貫反對外國政府對中國企業進行單邊制裁，同時也一直要求中國企業在海外合法經營，中方希望烏方依法維護中方企業和投資者的合法權益。

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責任編輯：連兆鋒

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