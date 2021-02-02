【中印衝突】印軍新購6000以色列輕機槍 環時籲解放軍警惕

內地官媒《環球時報》報道，一段印度邊境駐軍在冰湖上巡邏的影片顯示，印軍攜帶的「英薩斯」（INSAS）步槍都已經上了彈匣，和去年態度发生重大變化。當時和解放軍對峙的印軍雖然帶著步槍，但都沒有插彈匣，顯然是打算控制事態升級。另外，印度陸軍據報已收到從以色列購買的6,000挺「內格夫」（NEGEV）輕機槍，每挺價格高達7,327美元，適合在高原山地作戰。

▲ 內格夫（內蓋夫）輕機槍（網上圖片）

印軍新購槍支 適合高原作戰

據《環球時報》報道，以色列常年處在戰爭中，對輕武器的體驗和認識居於世界前列。在現代戰場條件下，缺乏實戰經驗的軍隊容易忽視步兵班組武器這種「低技術武器」，而是聚焦高精尖武器，因此世界上真正可稱「優秀」的輕機槍沒有幾種。以色列的「內格夫」性能可靠，在惡劣條件下的可靠性非常突出，從1997年裝備至今歷經苦戰，得到用戶一致稱讚。

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值得注意的是，印度購買的「內格夫」是NG7型，是北約口徑7.62×51毫米步槍彈。在中印邊境的山地戰場上，7.62×51具有獨特的優勢，主要體現在兩個方面。首先是射程遠，高原山地比較開闊、缺少植被遮擋，步兵火力可以充分发揮，誰的射程遠，誰就有優勢。其次是風偏小，7.62毫米彈頭重量大，彈道不易受山風影響。

環時示警：對解放軍的威脅嚴峻

報道還提到，「內格夫」可以由單兵攜帶，裝好彈藥，進入前線。如果印軍鋌而走險，機槍手只要打開保險、拉動槍栓就可以開火。在雙方近距離對峙的情況下，對解放軍的威脅非常嚴峻。

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另外，數天前，印度媒體发布了一段印度邊境駐軍在冰湖上巡邏的影片。從這段不清晰的畫面上可以隱約看出，印軍攜帶的「英薩斯」步槍都已經上了彈匣，和2020年的態度发生了重大變化。當時和解放軍對峙的印軍雖然帶著步槍，但都沒有插彈匣，顯然是打算控制事態升級。

一個多星期前，中印舉行第九輪軍長級會談，同意盡早推動部隊脫離接觸。不過，在會談前，兩軍在北錫金納庫拉地區發生「小規模對峙」。據報最少20名解放軍和4名印軍受傷。

責任編輯：尹航

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