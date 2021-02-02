楊潔篪給拜登劃底線：中國民族感情碰不得（直播重溫）

▲ 楊潔篪勸拜登 搬走這些中美關係絆腳石

拜登上任成為美國總統後，中美如何互動應對數十年來最緊張關係，成為外界焦點。中共中央政治局委員楊潔篪香港時間周二（2日）向美中關係全國委員會發表視像演說，把當前惡劣的中美關係歸咎特朗普政府誤判，他列舉一系列中美交往中的「絆腳石」、促擱置分歧，並強調中國人的民族感情碰不得。

身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪在長近半小時的演說中，呼籲雙方妥善管控分歧，敦促美方尊重中美三個聯合公報，頗有重申中美交往中、中方底線的意味。

楊潔篪促美停插手香港、西藏與新疆等

楊潔篪表示，美方應停止插手香港、西藏與新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖透過干涉中國的內政來阻撓中方發展。

這些問題關乎中國的核心利益與民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會給中美關係與美方自身利益造成嚴重損害。

楊潔箎接著提出三點雙方努力方向，包括正確看待中國、恢復正常往來，與妥善處理矛盾歧見。

崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子

中美關係「四要四不要」 崔天凱再喊話拜登勿挑戰紅線

楊潔篪把當前惡劣的中美關係，歸咎於前美國總統特朗普（Donald Trump），指其政府對中國採行錯誤政策，美方部分人士又對中國存在戰略誤判，以言行干涉中國內部事務；其中，試圖推動「脫鉤」、「新冷戰」，「這些作為違背大勢所趨，嚴重損害中美關係及兩國人民根本利益」。

但楊潔篪說，拜登就職後，中美關係已邁入關鍵時刻，雙方有責任讓雙邊關係重回可預測與建設性發展路徑。

楊把當前惡劣中美關係 歸咎特朗普

他重申，中國堅持走和平發展的道路，堅持開放戰略，敦促美方超越大國零和博弈的舊思維。

楊潔篪呼籲中美恢復正常往來，除了兩國駐在對方國家的大使館發揮橋樑作用，兩國的智庫、高等學校、媒體、地方與企業等也應恢復往來，希望拜登政府取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國大陸駐美媒體、關閉孔子學院，和打壓中國企業等錯誤政策，搬開阻礙兩國各界交往的絆腳石。

見美商代表 王岐山：中美多領域複雜博弈 關鍵管控分歧

王岐山暗向拜登放話？ 籲全球摒棄單邊主義

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

楊潔篪表示，在疫情當口，中美可以合作的空間更多，在對抗疫情、經濟復甦和氣候變遷等領域，能有很大合作空間；「美方一些政客應立即停止藉由疫情污名化中國」，為雙方對抗疫情合作營造有利氛圍。

此外，楊潔箎表示，經貿問題不應政治化，「國家安全」的概念不能被濫用，中方歡迎美企登陸投資，雙方應對彼此企業提供公平、開放與非歧視的環境。

美國國務卿布林肯多次表示，中國是美國最大挑戰，但美中仍在氣候變遷等領域有合作空間。

楊潔篪說，中國大陸堅定落實巴黎氣候協定的承諾，中美可就氣候變遷、開發新能源、推動低碳等發展相互合作，保護地球。

王毅新年再喊話 盼與美國新政府重啟對話

習近平致電祝賀拜登當選美國總統 冀聚焦合作

他判斷，中美關係歷史讓彼此有對前景樂觀的理由，雙方須尊重彼此、尋求共識、擱置分歧、擴大共同利益；如採取這些做法，他相信中美關係會走向改善與正面發展的路徑。

「雙方須尊重彼此 擱置分歧」

70歲的楊潔篪曾任中國駐美大使、外交部長、國務委員，長期負責對美事務。2017年10月，他當選中國共產黨中央政治局委員，隔年3月卸任國務委員，專任中共中央外事工作委員會辦公室主任，為中方對外事務一把手。

國家主席習近平去年11月下旬向當選美國總統的拜登致賀電，敦促聚焦合作、管控分歧。中國駐美大使崔天凱、國務委員兼外長王毅、國家副主席王岐山等人近期先後釋放相同訊息，楊潔篪成為又一個向美方喊話的中方高層人士。

華爾街日報日前曾報道，中方曾透過崔天凱書信與中間人傳話，表達有意派遣楊潔篪赴美與拜登陣營人士對話。中國駐美大使館否認崔天凱寫過相關信件。

習近平暗勸拜登：叢林法則只帶來人類災難

習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁