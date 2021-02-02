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拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機

國情動向 13:55 2021/02/02

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拜登（Joe Biden）上任美國總統後，中美關係至今未有實質改善，日前更傳出中國軍機在南海模擬攻擊美國航母。紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas D. Kristof）以中國或是拜登「噩夢」為主題撰文，指不應低估中國大陸對台動武的可能、機會率更達數十年來最高，美國應避免一場真正的戰爭。

紀思道這篇文章題為「中國可能會是拜登的噩夢（Biden’s Nightmare May Be China）」，文中提及美中若發動軍事戰爭，「起火點」將會在台灣管轄地帶。

布林肯談香港台灣  說話像極蓬佩奧

美歐外長談中國  布林肯未提一件事惹關注

文章指出，台灣的東沙群島或金門列島距離中國大陸最近，中方可能會入侵其中一個島嶼，屆時，中方向台灣施壓的可能作法會是派潛水艇切斷台灣的海底電纜、阻止石油輸入台灣，或下令網攻破壞台灣銀行系統。

紐時作者紀思道：大陸或攻東沙、金門

儘管過往專家多不相信中國會侵襲台灣，且美中不太可能發動戰爭，但紀思道根據稱自己觀察美中關係近40年的經驗來看，中國大陸對台動武的機會率，已達到數十年來新高，美國極可能面臨「新古巴危機」。

所謂「古巴危機」是指冷戰時代的1962年，美國、蘇聯與古巴之間爆發嚴重政治、軍事危機；其起因是美國1959年在意大利和土耳其部署了中程彈道導彈後，蘇聯爲了扳回一城，而在古巴部署導彈，事件除把美國推入美蘇大戰。

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紀思道認為，衝突升高的部分原因，在於習近平評估美國正在衰落，更有自信面對風險。紀直言，美國因此要更加努力地防止亞洲發生真槍實彈的國際戰爭。

同時，紀思道又引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）說法，「我認為美、中不太可能產生軍事對抗，但也不排除這個可能」。

中國評估美衰落　更有自信面對行動風險

紀思道認同這種評估，正如此前沒人料到，中印邊界會發生那樣的爭端。「如果他（中方）對台灣也是這樣，並引發與美國的戰爭，那就只有求老天保佑我們（美國）了」。

文章又指，美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）　此前稱會延續特朗普（Donald Trump）政府的對中國強硬政策，並與盟友合作，讓對中政策變得更有效；不過，美國國內的共和黨人則認為，拜登政府的軟肋便是對中國政策不夠強硬。

就紀思道看來，不同黨派的對中政策都持強硬態度，幾乎不給外交留一絲空間，這加深他對中美全速對撞的憂慮。

紀思道：美國不應妖魔化中國

因此，紀思道建議，美方儘管要批評中國，但也不應妖魔化中國、避免冒犯整個國家。此外，他認為拜登應對習近平時，也要同時降低戰爭風險，例如美方可批評中國的新疆政策，但不要抵制北京2022冬運會。

紀思道又指，美方可加強與台灣的聯繫，但不無端挑釁；又例如，就算派遣陸軍特種部隊抵台，與台灣軍隊一同訓練，惟也不必高調發布訓練影片。

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責任編輯：鄧國強

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