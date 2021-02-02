▲ 烏克蘭總統玩轉中美 剛制裁中企即說中國不是威脅

烏克蘭捲入中美角力，事件愈發耐人尋味。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就中資收購烏克蘭飛機引擎製造商馬達西奇（Motor Sich）一案，制裁相關中國企業和個人後，口風一轉。澤連斯基表示，中國並非地緣政治威脅，自己並不認同美國看法。惟他又堅持，自己不會讓中國收購Motor Sich。分析相信，澤連斯基嘗試在中美間左右逢源，只是有兩邊不討好之虞。

澤連斯基接受美國傳媒Axios專訪，被問及如何看華盛頓政圈漸有共識，認為中國是頭號地緣政治威脅時，這樣回應：

「我不能同意這種觀點，因為烏克蘭並不覺得如此。中國與美國之間真是存在某種冷戰。我們知道美國的商業利益在烏克蘭獲得代表，但與此同時，中國商業利益獲得代表也是真的。」

澤連斯基續指：

「我相信不論國籍與種族，只要人家、企業或國家尊重你，尊重你的人民和邊界，他們就可以在你的國家出現。」

但對於中資收購Motor Sich，澤連斯基表明：

「我不會允許中國或其他國家收購。永不。不會在我任下。我不會一生在這裏，但只要我在位，肯定不許。」

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烏克蘭因克里米亞問題2014年起與俄羅斯交惡，開始接受美國軍事援助，但同時與中國保持友好關係。惟中國企業北京天驕近年收購Motor Sich，烏克蘭成為了中美角力磨心，美國特朗普政府曾施壓烏克蘭，阻止中國獲得航空發動機技術。澤連斯基日前突然宣佈制裁北京天驕及相關企業與個人，時值拜登剛剛上任，尤其令人關注。

Axios文章指出，美國試圖將澤連斯基抽離中國，可以運用的籌碼並不多。「北京在疫苗外交方面正在碾壓華盛頓。」澤連斯基曾嘗試為烏克蘭爭取美國疫苗，他也曾向歐盟求助，但鑑於他所面對的難度，他表示自己願意與北京合作，為烏克蘭民眾爭取大量安全的新冠疫苗。

Axios稱，澤連斯基對中國的態度，是美國烏克蘭關係一大痛點。特朗普政府官員已私下向烏方表示「關注」中國在烏電訊等領域投資，而中國2019年也成為了烏克蘭最大貿易夥伴。然而，中國從未譴責俄羅斯吞併克里米亞，澤連斯基也知道在烏俄問題上不能依靠中國。

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責任編輯：連兆鋒