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新冠疫苗不能沒有它！內地上演針筒供應保衛戰

社會熱點 18:27 2021/02/02

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中國製新冠疫苗接種上月已突破兩千萬劑次，並出口海外。隨之而來的是，注射器（盛載及接種疫苗的針筒）廠家表示壓力大，一些訂單可能要到6月才能完成，工廠在全天生產、提高價格並試圖擴充生產線。

據路透社報道，中國注射器制造商警告說，一些訂單可能要到6月才能完成，因全球新冠疫苗接種計劃給他們的生產線帶來空前壓力，並影響到中國自己的疫苗接種工作。

海外注射器需求大 或影響中國的接種工作

這些廠商表示，他們在全天生產、提高價格並試圖擴充生產線。

浙江康康醫療器械股份有限公司總經理郭春稱，由於海外疫苗接種計劃，公司從12月份開始接獲每份數量為1,000萬至2,000萬支注射器的出口合同，而疫情之前的每份合同訂購量約為500萬支。

他說，公司正在增加產能，以在5月之前將某些類型的注射器的產量提高三倍，但在那之前只能部分滿足大筆訂單。

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Becton Dickinson供應商山東淄博僑森的一位楊姓經理表示，現在接新訂單時非常謹慎。他的工廠本月收到的訂單必須要等到5月或6月才能完成。並稱疫情前僑森90%以上的訂單都來自國內，但現在國外訂單也在增加。

而春節假期即將到來，企業通常會給工人放假並關閉生產線。楊姓經理稱，僑森逾1,000名員工每天在三班倒，機器24小時在運行，以在春節前盡力增加產量。

價格也水漲船高，郭春表示，注射器從疫情前的每支0.1元（人民幣，下同）漲到現在的逾0.3元。據悉，中國和印度是世界上最大的注射器生產國。

責任編輯：尹航

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