當局出手整頓「武林」  嚴禁自封大師私下比武

數年前，內地搏擊界中稱為「格鬥狂人」的徐曉冬四出打假，挑戰並打敗多名傳統武術界「大師」後，隨後多名傳武大師紛紛在比試中出醜，不少在10秒8秒間即被業餘選手擊倒。其中自詡「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國早前因為被他人在格鬥中秒KO，更成為網上惡搞對象。

最近，國家體育總局武術運動管理中心和中國武術協會，聯手推出《清理整治武術亂象規範賽事活動管理辦法》（以下簡稱「《辦法》」），規定10類須重點整治的武術亂象，包括禁止自創門派、私下約架、自封「大師、掌門」招搖撞騙等。但徐曉冬批評，禁止比武等於保護假武術，真的想把武術發揚光大就應該放開讓武術進入市場。

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去年內地武術界鬧得最熱烘烘的是自詡「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，他在一場比試中，給一名業餘選手10秒內擊倒三次，事後還辯解稱年輕人「不講武德」、「耗子尾汁」（好自為之）等語，成為網路新流行語綠。不少惡搞視頻紛紛出現，直至官媒發聲制止，馬保國相關的東西才在網上消失。

▲ 不少號稱「大師」的傳統武術「高手」，在比武中頂不了一回合。

國家體育總局武術運動管理中心和中國武術協會，聯手推出《清理整治武術亂象規範賽事活動管理辦法》，《辦法》明確10類須重點清理整治的武術亂象，包括：組織或參加不規範的賽事活動；隨意自創門派、私下約架、惡意攻擊、相互詆毀、歧視他人；自封大師、掌門、正宗、嫡傳等稱號，欺世盜名，招搖撞騙，誤導群眾。

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以「拜師收徒、賀壽慶典、評比表彰」等為名收費斂財，以及其他違背公序良俗的行為；背離武術精神，利用虛假廣告、宣傳和惡意炒作等手段發表不當言論，造謠傳謠或騙取錢財；通過武術賽事和活動從事賭博、詐騙、非法集資等；利用武術活動場所或指使縱容他人從事封建迷信等活動以及罔顧安全，不分項目、性別、年齡、體重級別，不按規定使用護具進行武術搏擊比賽等。

▲ 「格鬥狂人」徐曉冬掀起內地武術「打假」之風，但遭全網封殺。

但是，徐曉冬批評這叫保護假武術，真的想把武術發揚光大就應該放開讓武術進入市場，進入搏擊賽事這樣才能進步，管理者這樣的規定就等於承認了傳統武術的虛假，誇大！看看韓國的跆拳道，日本的空手道，柔道，泰國的泰拳，歐洲的拳擊，摔跤等等都屬於自己國家的傳統武術。它們都在發展，為什麼我們的不行？

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責任編輯：鄧中建