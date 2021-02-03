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澳洲遭連環抵制後　莫里森說仍想與中國對話  

國情動向 04:30 2021/02/03

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澳洲遭連環抵制後　莫里森說想與中國對話  

中澳關係陷入寒冬，中國與澳洲爆發地緣角地後，中國連環抵制多種澳洲產品。澳洲總理莫里森周一（1日）在澳洲國家新聞俱樂部發表新年演說稱，澳洲仍然致力於與中國接觸，但雙方需要適應不斷變化新的戰略環境。他稱，「持久的夥伴關係要求我們雙方適應這些新的現實，並相互交流。這首先要在部長級和領導人一級進行對話」。

莫里森（Scott Morrison）在演說中，闡述他對國際形勢的看法，指「澳洲必須利用其機構，塑造符合我們利益的世界，這要從我們自己的區域開始」。

此前傳澳方官員求互動　中方不理睬

對於正深陷低迷的澳洲與中國關係，莫里森稱，「我們仍然致力於與中國接觸」，「我們兩國人民都從我們的經濟聯繫的深度中獲得了巨大的好處。 但經濟和政治制度如此不同的兩個國家之間，是會有差異的，這並不奇怪」。

澳洲連環請求談貿易  中方請其坐冷板凳

澳洲部長請求撤煤炭禁令  中國叫澳方先做好這件事

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莫里森又提出澳洲欲與中國對話的「前提」：

我們的任務是確保這種分歧不會妨礙澳洲、中國兩國在符合各自國家主權利益的前提下，實現這種夥伴關係的互利......

莫里森強調，「我們不能假裝事情還像以前一樣。世界已經改變，持久的夥伴關係要求我們雙方適應這些新的現實，並相互對話」。

他提出澳洲與中國對話的路綫圖，「這首先要在部長和領導人兩級進行對話......對話的重點不是讓步，而是互利的領域」。

莫里森主張中澳對話有前提  稱不讓步

莫里森說，澳洲政府將繼續為本國出口商創造新的機會，包括與英國及歐盟展開有關貿易的談判。

【中澳關係】新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重

澳洲貿易部長去信北京謀對話 環時：演戲博支持

中國自抵制多種澳洲產品後，澳洲新任貿易部長特漢（Dan Tehan）28日稱，他曾於22日致函中國貿易部長王文濤，尋求重啟中澳對話、討論貿易事宜，然而到了29日，中方官員一直沒有回覆他。

特漢並未透露這封信函的具體內容，只稱這是「一封詳細的信件」。也有報道指，多名澳洲官員曾致電中國，尋求與中方官員對話，但不獲安排。

中國與紐簽零關稅協議  澳洲被指賠了夫人又折兵

中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭

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責任編輯：鄧國強

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