賀錦麗與杜魯多通話 承諾協助被中方拘押加拿大人

美國拜登政府上台後，積極與盟友夥伴溝通，並多次談及中國。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2月1日與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通電話，賀錦麗做出保證，美方會確保兩名被中國拘留的加拿大公民獲釋。

賀錦麗2月1日與加杜魯多通電話，這是前者上任以來首次與外國領導人通話。白宮指，賀錦麗表明，對於兩名仍遭中國扣留的加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)及商人邁克爾(Michael Spavor)，美方會向加方提供協助。

消息人士指，賀錦麗在通話中主動提到有關問題，受到杜魯多和加拿大官員讚賞。

拜登1月22日亦曾與杜魯多通話，雙方談到中國逮捕加拿大公民一事時，同意就此事合作。

此外，拜登新政府的財政部長耶倫1日與日本財務相麻生太郎舉行首次電話會談。據共同社報道，耶倫預計美方將在貿易政策等領域，對中國維持強硬立場。

對於中國準備引入數字人民幣，麻生指出，以日美為核心，七國集團（G7）有必要攜手應對。 麻生太郎會後表示，日美雙方同意將密切合作，擺脫疫情蔓延帶來的經濟危機。

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責任編輯：蒯宇澄

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