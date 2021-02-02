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【立春2021】立春與年初一 哪個才是中國傳統歲首？

社會熱點 19:56 2021/02/02

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【立春2021】立春與年初一  哪個才是中國傳統歲首？

2月3日便是2021年立春日，意味冬去春來，但被認為是農曆新一年伊始的正月年初一，卻往往與立春之日相隔許多天，究竟哪一個日子才算中國傳統歲首？尋常的現象，卻大概沒多少人會追問原因。香港天文台科學助理黃偉光、科學主任許大偉過去曾撰文解釋兩者關係，現綜合如下。

農曆年以天干地支紀年。天干有10個序號，由甲至癸；地支有12個，從子到亥。兩組各自循環排序，一天干配一地支，形成60個干支組合，以甲子為首，癸亥終結，每年賦予一組干支，60年一個循環。

中國以干支紀年已有2000多年歷史。一般情況下，現今社會都不太關注干支紀年的細節，但每次農曆新年將至，這事情都會成為華人圈中的一個熱門話題，大家或會問，以干支紀年的年初一、抑或立春日才算新歲啟始。

以2021年為例，立春是2月3日，但農曆年初一是西曆年的2月12日，那個是新歲的第一天？

史記：干支紀年正月初一  是官定新年首日

翻查歷史，早於《史記‧天官書》已有記載解答這個問題，「正月旦，王者歲首；立春日，四時之始也」。大意是干支紀年的正月初一，是官方一年的首日，而立春為四季之始。

因此，香港天文台作為香港編算曆法的官方機構，素以正月初一香港標準時間零時零分作為農曆年的干支交替時刻。

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那麼干支紀年與立春為首的24節氣，之間又有什麼關係？

干支紀年是根據月球的盈虧計算，一個農曆月有29或30日，約相當於接連兩次新月或兩次滿月相隔的日數。這些規律屬於陰曆部份，即使沒有先進時計，老百姓也可以觀察月相的變化（即新月->上弦->滿月->下弦->新月）來計算日子。農曆年的周期比較複雜，一個平年有12個月，閏年則有13個月，多出的一個月稱為「閏月」。

而24節氣則是按照地球環繞太陽公轉的規律所定，屬於陽曆部份，一個周期對應一個「回歸年」，並簡易地劃分了季節，以立春點為春季之首，為古代農耕和日常生活提供指引。

24節氣的立春是四季之首 作為農耕參考

這裡可以發現，干支紀年的農曆其實與24節氣沒有直接關係的，陰、陽曆兩部份也沒有直接關聯，一個「回歸年」也比12個農曆月加起來長。但為了協調兩曆，農曆以冬至過後的第二個農曆月（不計閏月）的朔日為正月初一，即農曆一年之首，並採用十九年七個閏月的安排。

朔日為新月之一，因此許多時候，農曆年初一比春節遲來，但有時候農曆年初一又會比立春早，原因是受閏月影響。

百多年來，社會普遍採用公曆，官方鮮有就農曆標準作出詳細指引。坊間因此有很多按照各自需要與喜好而編印的曆書，例如部份星相命理愛好者，主張以過立春點為年份的干支交替，與官方曆法明顯不同。

中國政府於2017年5月12日發布了標準文件《農曆的編算和頒行》，內裏提及農曆年的起始定義及其他編算法則，與香港天文台沿用的法則一致。為方便市民參考，天文台網頁已提供1901至2100年之間的公曆與農曆日期對照表，網址為https://www.hko.gov.hk/gts/time/conversionc.htm

的立春是四季之首，作為農耕參考。

責任編輯：鄧國強

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