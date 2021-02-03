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中國啟動新冠疫苗援助　獲巴基斯坦一聲感謝

社會熱點 20:27 2021/02/03

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中國政府對外提供的首批新冠疫苗援助周一（1日）運抵巴基斯坦，當地昨日（2日）啟動接種工作。稍早前，巴基斯坦衛生官員在推特（Twitter）上表示，感謝中國以及所有促成這一切的人。

衛生官員發推特致謝中國

啟動儀式在首都伊斯蘭堡舉行，一名醫護人員在總理伊姆蘭汗見證下，接種由中國援助的疫苗。

伊姆蘭汗感謝中方援助，指疫苗將優先提供給前線醫護人員接種，其次是長者，又敦促民眾繼續遵守防疫規定，防控疫情，以助力經濟社會活動復甦。

稍早前，巴基斯坦負責國家衛生事務的總理特別助理、傳染病專家費索·蘇丹（Faisal Sultan）发推稱：「中國國藥集團的首批疫苗已經到了！感謝中國以及所有促成這一切的人。」

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中國政府向巴基斯坦捐贈的疫苗，是中國對外提供的首批疫苗援助。至於後續的疫苗援助行動，外交部發言人近日汪文斌表示，「第一，除巴基斯坦外，中方還正在向文萊、尼泊爾、菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄羅斯、塞拉利昂、津巴布韋、赤道幾內亞等13個發展中國家提供疫苗援助」。

另外，內地昨日新增25宗確診個案，包括15宗本土個案，14宗在東北的吉林和黑龍江，1宗在河北。

責任編輯：尹航

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