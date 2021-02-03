拜登將頒令審查關鍵供應鏈　避免依賴中國

拜登上任後，中美關係進一步惡化的風險仍在。路透社引述知情人士透露，美國總統拜登將簽署一項行政命令，要求對美國關鍵供應鏈進行審查，以確保美國從包括中國在內的對手國家中獲得工業供應。

消息人士稱，這些措施將著眼於政府承包商和私營行業，旨在確保美國能夠提供抗擊新冠危機所需的商品，以及其他關鍵技術和原材料。

報道指，各部門將進行為期100天的審查，以確保國內製造商能夠提供該國所需的供應，並確保以更安全和可持續的方式滿足必須由其他國家提供的商品的需求。

知情人士透露，在此之後，多個政府機構將在一年的時間裡進行進一步審查，並採取行動。一名政府官員表示，拜登在競選期間承諾的這些行動將在「未來幾週」實施。

報道指，美國在口罩、檢測用品和生產疫苗的原料等方面存在嚴重短缺，阻礙了其應對新冠大流行的努力。

美敦促中國停止對台施壓

另外，拜登上任後仍未與北京通電話，白宮發言人普薩基（Ned Price）在記者會上被問及有關問題時，拒絕透露中國國家主席習近平是否曾提出通話要求，僅稱美中關係有不同層次，包括應對氣氛變化、經濟和安全等議題。她強調，現階段無法預測雙方何時通話。

中共中央政治局委員、中央外事委辦公室主任楊潔篪周二稍早表示，美國應停止插手涉及中國主權和領土完整的問題。

在記者會上被問及有關評論時，普賴斯稱，當美國與盟國及夥伴步調一致時，有望與中國接觸。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，與台灣民選領導人進行有意義的對話。

楊潔篪給拜登劃底線：中國民族感情碰不得（直播重溫）

鄭永年倡中國做好一件事 便不怕拜登同盟圍堵

【中美角力】崔天凱寄語拜登：美急需恢復大國的樣子

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道