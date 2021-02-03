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1月財新中國服務業PMI錄52 降至9個月最低

經濟脈搏 12:03 2021/02/03

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1月財新中國服務業PMI（採購經理人指數）錄得52，較上月大幅下降4.3個百分點，為近九個月最低。路透社指出，國內疫情反覆，服務消費明顯回落是服務業PMI的主要拖累。財新智庫專家表示，今年關注重點是疫情持續蔓延下國內疫情防控效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下國內經濟內生動能的培育。

製造業和服務業PMI雙雙下降

此前公布1月財新中國製造業（PMI）錄得51.5，低於上月1.5個百分點。製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新中國綜合PMI降至52.2，較上月下降3.6個百分點，顯示整體產出增速僅為小幅增長，為2020年5月以來最低。

服務業和綜合PMI走勢與國家統計局一致。國家統計局公布的2021年1月服務業商務活動指數下降3.7個百分點至51.1，綜合PMI下降2.3個百分點至52.8。

1月財新中國製造業PMI降至51.5 海外需求成拖累項

中國疫情反彈衝擊浮現 內地製造業PMI降至51.3遜預期

具體來看，服務業供求兩側繼續保持擴張，但速度放緩。2021年1月服務業經營活動指數、新訂單指數、新出口指數連續第二個月同步下跌，並分別為近9個月、5個月、3個月新低。部分受訪企業表示，服務業市場景氣度持續轉好，也有部分企業認為境內外疫情反覆對市場產生不利影響。

服務業就業改善速度亦在放緩。服務業企業仍有動力增加用工，1月就業指數連續第六個月處於擴張區間，但僅略高於榮枯線，為過去六個月新低。

疫情不確定性 企業整體樂觀度受壓

服務業原材料價格的上漲以及勞動力和運輸成本的增加，助推投入價格繼續高企並大幅上揚，2021年1月服務業投入價格指數錄得2012年5月以來次高值。盡管成本上漲，但囿於銷售壓力，服務業企業總體並未大幅提高收費價格，本月服務業收費價格指數仍位於擴張區間，但從此前高點有所下降。

服務業企業家對經濟復甦總體持樂觀態度，但疫情未明，壓抑了整體樂觀度，2021年1月服務業經營預期指數降至近4個月最低點。

財政部：去年全國收入18萬億跌3.9% 經濟持續穩定恢復

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年1月，製造業和服務業總體仍處復甦期，但供給、需求復甦動能減弱，海外需求成為拖累項，就業市場承壓，製造業就業形勢尤為嚴峻。

此外，近幾個月通脹壓力不斷顯現，綜合投入價格指數錄得2017年11月以來最高值。新的一年中，關注重點是疫情持續蔓延的背景下國內疫情防控效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下國內經濟內生動能的培育。

責任編輯：尹航

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