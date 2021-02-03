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白宮新鷹卻交知華朋友 布林肯其實怎看中國？

國情動向 12:03 2021/02/03

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白宮新鷹卻交知華朋友 布林肯其實怎看中國？

拜登上任美國總統後，中美關係走向成焦點，作為拜登外交政策最重要幕僚，新任國務卿布林肯（Antony Blinken）被視為白宮新團隊中的悍鷹，他連日就新疆、香港及台灣議題的表態，便與前任蓬佩奧沒有多大分別。但只要打開布林肯個人Twitter（推特）平台，卻又可以看到，他的朋友圈中有多名重量級「知華派」政商界人士，這大概可輔助參考他究竟如何想、如何看中國。

布林肯截至2021年2月3日，他的個人推特帳號朋友圈共有872人。海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心團隊稍早前曾對此，作出大數據分析，以了解這個圈子裡誰對布林肯產生較大影響力。

布林肯朋友圈中，包括了一些對中國不友善的人物，諸如曾發表多篇批評中國報道的《紐約時報》駐華盛頓政治記者格倫. 圖拉什（Glenn Thrush）。由於布林肯已初步展現他對中國持守強硬立場，人以群分之下，他與中國批評者有聯繫完全不奇怪。

布林肯談香港台灣  說話像極蓬佩奧

美歐外長談中國  布林肯未提一件事惹關注

但意外的是，布林肯的推特朋友中原來包括一些對中國友善、甚至被視為中國「鐵粉（鐵桿粉絲）」的政商人物，並與之有互動；其中包括不久前剛與中國國家主席習近平有書信來往的星巴克（Starbucks ）靈魂人物霍華德．舒爾茨（Howard Schultz）。

知華商界大老：星巴克的霍華德．舒爾茨

現年67歲的霍華德．舒爾茨1982年加入星巴克任市場及零售運營總監，當時的星巴克只烘培和出售咖啡豆，門店數量也非常有限。在一次前往意大利採購後，舒爾茨提出效仿當地的咖啡館，在門店提供濃縮咖啡飲料，將星巴克打造成讓人放鬆的社交場所。

這個想法直到1987年，舒爾茨從創始人手中買下星巴克才開始實現。在他就任CEO和董事長的接近40年裏，舒爾茨將星巴克從11家門店擴張到如今遍布77個國家，超過28000家門店。期間，星巴克大力開拓中國市場。

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現年67歲的霍華德．舒爾茨1982年加入星巴克任市場及零售運營總監。

事實上，舒爾茨是與著名與中國友好的美商，一度傳他有意參與2020年美國大選，爭取當總統，推動重修特朗普時代以來、低迷的中美關係，但這一幕最終沒出現。

不過，舒爾茲2018年接受CNN採訪時曾言，歷次貿易衝突，已導致美國經濟下滑，「我真正的信念是，國家不應築起與他國隔絕的牆，而應建造橋樑」。

而舒爾茲近期曾把自己的新書《平地而起：星巴克與綠圍裙背後的承諾（From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America）》寄給習近平，並附上一封信，表達星巴克對中國及當地員工的長期承諾，而習隨後覆信。

舒爾茲這一舉動被視為欲當民間推動者，在拜登上任之際，試探中美改善關係的可能性。

理性看待中國的關穎珊　曾是花樣滑冰天后

另一個令人注目的布林肯推特朋友，現年39歲的美籍華裔前花樣滑冰「天后」關穎珊（Michelle Wingshan Kwan）。她戰績彪炳，累計贏得43次冠軍，包括5次世錦賽冠軍。她從體壇退役後轉投政界，曾是前國務卿希拉莉2016年總統競選團的成員。

民主黨的拜登去年確定參選總統後，關穎珊宣布擔任他的競選團代理主任。關穎珊沒有特別強烈的意識形態，不過可參考的是，她去年接受美國ESPN訪問時，反對前總統特朗普（Donald Trump）及其個別幕僚拋出「中國病毒」論。

美籍華裔前花樣滑冰「天后」關穎珊（Michelle Wingshan Kwan）。

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關穎珊當時說，「我覺得這名詞令人感覺不愉快，種族歧視不該帶到疫情來......會有這樣的偏見令人沮喪，在這個國家甚至全世界，都不該有任何種族歧視」。外界普遍認為，她對中國的態度雖沒有明顯取向，但至少看待相關議題比較理性。

美國政治學大師瑟夫．奈  主張與中國做朋友

至於同樣令人注意的，是「知華派」、「友華派」美國大師級政治學者約瑟夫．奈（Joseph S. Nye）亦是布林肯的推特朋友。

約瑟夫·奈，生於1937年，1964年獲哈佛大學政治學博士學位後留校任教。美國著名國際政治學者、哈佛大學肯尼迪政府學院教授。他是國際關系理論中新自由主義學派的代表人物，以最早提出「軟實力（Soft Power）」概念而聞名。

「知華派」、「友華派」美國大師級政治學者約瑟夫．奈（Joseph S. Nye）亦是布林肯的推特朋友。

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他1994年在克林頓政府時期，曾在在五角大樓擔任與東亞戰略相關的工作，他便發表了經典的友華「金句」：

如果我們把中國當做敵人，那我們就肯定會樹立一個未來的敵人。如果我們把中國當做朋友，那我們就沒有扼殺迎來更和平的未來的可能性。

If we treated China as an enemy, we were guaranteeing an enemy in the future. If we treated China as a friend, we could not guarantee friendship, but we could at least keep open the possibility of more benign outcomes.

恰巧的是，有西方媒體近日引述由華裔學者的研究，指上述布林肯的推特朋友，對他有一定影響力；這種推測是否準確，仍有待時間驗證。

但至少可以合理推論，從布林肯擁有「知華朋友」看，反映他審視中國議題時，可用更廣濶的視角，相信不至於走向極端，對中國政策不會出乎意料，這對穩定中美關係、使其不進一步走向「墮崖式」惡化，還是一個非負面訊號。

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責任編輯：鄧國強

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