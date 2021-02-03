澳洲對華政策走錯方向 前總理陸克文踢爆莫里森講大話

▲ 莫里森的對華政策被指走錯方向

中澳關係跌入低谷，直接影響到兩國間的貿易及其他交流，澳洲政界、媒體陸續呼籲莫里森重新檢視對華政策。前總理陸克文近日受訪時，毫不客氣地抨擊莫里森政府的政策錯誤，甚至是完全走錯了方向。他又認了近期莫里森就對華問題曾向他請教，並獲得他支持的說法，形容那根本是胡說八道。

事源於莫里森日前公開表示，他已就「如何與中國打交道」分別請教了兩位前總理霍華德和陸克文，並指澳方正尋求與中國對話，將繼續致力接觸北京。

陸克文接受《星期六報》（The Saturday Paper）專訪時反駁，早在2019年5月莫里森贏得大選後不久，兩人就在悉尼展開過一次私人談話，那一次的談話是由他本人發起的，旨在幫助新當選的莫里森，就如何處理和解決中澳關係的困難問題提供一些方法。但之後，政府的對華政策朝著完全不同的方向發展。

他批評莫里森的對華態度大錯特錯，「這種事情幾乎只會在澳大利亞發生，只要決策事關中國，莫里森和他的政府部長們就會習慣性地拿出擴音器對中國嚷嚷，不停地為國內極右翼勢力輸送彈藥」。他曾建議莫里森學習日本的外交手段，收起「擴音器」。

「莫里森的聲明完全是胡說八道！」談到莫里森曾向他請教的說法，陸克文指，自2019年5月那場私人會談之後，他與莫里森只有過兩次書面交流。一次是在新冠疫情早期，當時他提出要幫政府從海外採購防護用品；第二次則是在他與中國外交部長王毅會面之前。之後，莫里森並沒有與他對話或請教任何建議。他強調：「如果莫里森聲稱，目前澳大利亞的任何對華戰略方向都是基於與我的實質性磋商，或是得到了我的支持，那都是完完全全的謊言。」

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責任編輯：陳建錫

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