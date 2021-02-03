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拜登與習通話緣何無期？美方首稱不急同中國交往

國情動向 15:08 2021/02/03

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拜登與習通話無期玄機：美方首稱不急同中國交往  

美國總統拜登上台後，已與多國領袖通電話，但至今未接觸中國國家主席習近平，令外界憂慮拜登時代中美關係仍會繼續探底。拜登政府當地時間周二（2日）表示，美國不會急著與中國往來，等到美方與盟友和夥伴「步調一致」時，才會與中國打交道。

對於拜登（Joe Biden）於1月20日上任後，為何至今仍未與習近平通電。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在簡報會上說，她無法說明兩人何時會通話。

楊潔篪給拜登劃底線：中國民族感情碰不得

拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機

普薩基說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就任後，美方「有了更多能與中方往來的階層」，但她與國務院發言人普賴斯（Ned Price）都說，美國必須先與盟友和夥伴交涉。

普賴斯在簡報會上說，有些議題「在有限的基礎上與中國合作，符合我們的國家利益」，例如氣候變遷。

拜登政府官員：美方先與盟友步調一致

普萊斯表示，美國的同盟與夥伴關係「在任何範圍的挑戰上都有加乘作用，包括我們與北京的關係」。

「因此，第一步，我們想要先確定我們與盟友和夥伴步調一致，之後…便可預期我們將在多個領域與中國往來」。

布林肯上周曾稱，對美方而言，與中國的關係可說比與其他國家重要；普薩基在簡報會上表示，「當然，與中國的關係將涉及多層面，我們將處理氣候、經濟與安全議題」。

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拜登上任三天後  解放軍南海模擬攻擊美軍航母

中美周一隔空交手   拜登「恢復美國世界地位」藏刀鋒

責任編輯：鄧國強

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