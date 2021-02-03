美政府薪酬部門遭中國黑客入侵？中美均否認

中美網絡攻擊疑雲不斷。美國資訊科技公司SolarWinds去年遭受黑客入侵，美國當局鎖定黑客來自俄羅斯，路透社周二（2日）引述多名知情人士報道，疑似中國黑客也曾利用SolarWinds的系統漏洞入侵美國農業部下屬的國家財務中心。但美國農業部否認系統有被入侵，中方亦反駁指，任何指控都應該基於證據。

報道引述消息人士指，美國聯邦調查局（FBI）人員最近發現，隸屬農業部的聯邦薪資處理機構國家財務中心（National Finance Center，NFC）被黑客入侵，恐有數以千計政府僱員的數據可能洩露。NFC服務逾160個聯邦政府部門的逾60萬名職員。

報道指，無法確認有多少組織受到疑似中國黑客的侵襲。消息人士指，黑客使用的電腦基建和入侵工具，與中國政府支持的網絡間諜所使用的一樣。

去年12月，俄羅斯黑客被指控入侵SolarWinds的網絡監控軟件Orion，據稱有多達1.8萬個SolarWinds客戶受影響，包括敏感的聯邦機構。而今次報道指，疑似中國黑客所利用的軟件缺陷不同於美國指控的俄羅斯政府特工所利用的軟件缺陷。

美國農業部發言人在一封電子郵件中表示，農業部已通知所有數據受到SolarWinds Orion編碼被侵入影響的客戶(包括個人和組織)。

不過，在報道刊出後，另一位美國農業部發言人表示NFC沒有遭到黑客入侵，也沒有發生與SolarWinds有關數據洩露。SolarWinds則表示，公司證實有一家客戶受到「第二批」的黑客入侵，但沒有找到任何確鑿的證據指明誰應對此負責。公司還強調，黑客沒有入侵到SolarWinds的內部系統，他們已在去年12月發布了修復漏洞的更新。

中國外交部回應指，追究網絡攻擊的來源是複雜的技術問題，任何指控都應該有證據支持。中方堅決反對及打擊任何網絡攻擊和網絡盜竊行為。

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責任編輯：蒯宇澄

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