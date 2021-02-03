內地網民規模近9.9億 月收入不足3000者過半數（組圖）

《中國互聯網絡发展狀況統計報告》今天正式對外公布，報告顯示，中國網民規模為9.89億，互聯網普及率達70.4%。近十億網民構成了全球最大的數字社會。

整體看，有51.1%的網民月收入不足3,000元（人民幣，下同）。月收入在5,000元以上的網民群體佔比為29.3%。網民增長的主體從青年群體向未成年和老年群體轉化的趨勢日趨明顯。

中國網民總規模佔全球五分一

據內媒報道，報告顯示，截至2020年12月，中國網民規模為9.89億，較2020年3月新增網民8,540萬，互聯網普及率達70.4%，較2020年3月提升5.9個百分點。

農村網民規模為3.09億，較2020年3月增長5,471萬；農村地區互聯網普及率為55.9%，較2020年3月提升9.7個百分點。

近十億網民構成了全球最大的數字社會。截至2020年12月，中國的網民總體規模已佔全球網民的五分一左右。

遊戲類App數量多用戶廣

截至2020年12月，中國國內市場上監測到的App（應用程式）數量為345萬款，其中，遊戲類App數量達88.7萬款，佔全部App數量的比例為25.7%，高居首位。

中國網絡遊戲用戶規模達5.18億，較2020年3月減少1,389萬，佔網民整體的52.4%；手機網絡遊戲用戶規模達5.16億，較2020年3月減少1,255萬，佔手機網民的52.4%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

數據顯示，2020年，中國遊戲市場實際銷售收入2,786.87億元，較2019年增加了478.1億元，按年增長20.71%。

除了遊戲App火熱外，短視頻也吸引大量用戶。截至2020年12月，中國網絡視頻用戶規模達9.27億，較2020年3月增長7,633萬，佔網民整體的93.7%。其中短視頻用戶規模為8.73億，較2020年3月增長1.00億，佔網民整體的88.3%。

逾5成網民月收入低於3000

至於網民的收入和受教育水平，數據顯示，月收入在2,001-5,000元的網民群體佔比為32.7%；有收入但月收入在1,000元及以下的網民群體佔比為15.3%；還有10.8%網民無收入。

整體看，有51.1%的網民月收入不足3,000元。月收入在5,000元以上的網民群體佔比為29.3%。

20-29歲、30-39歲、40-49歲網民佔比分別為17.8%、20.5%和18.8%；50歲及以上網民群體佔比由2020年3月的16.9%提升至26.3%，互聯網進一步向中老年群體滲透。

初中、高中/中專/技校學歷的網民群體佔比分別為40.3%、20.6%。

中國人均收入5年後料超56國 但仍只排這位置

習近平：到2035年經濟總量或人均收入翻一番 完全有可能

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道