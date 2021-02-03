全面圍堵中國? 美軍3航母戰鬥群罕見聚首印太

▲ 美國為應對地區局勢緊張，繼續增兵印太

中美地區角力緊張之際，美國宣布將尼米茲號航母戰鬥群從中東調往印太地區，3個航母戰鬥群罕見地齊聚亞洲，圍堵中國的意圖呼之欲出。與此同時，美國空軍一架RC-135S電子偵察機3日現身黃海上空，位置靠近膠東半島，一度迫近山東領海基線約56海里，並在空中接受加油。

中國國防部此前表示，美國近日加大挑釁施壓力度，中方態度清晰明確，一是反對，二是不怕。中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

《美國之音》報道，美國國防部發言人柯比2日宣布決定上述決定，表示美國部署軍力的每一項決定，包括空中、地面和海上力量，以及資源密集的航母和附屬戰鬥群的部署，都是根據對地區威脅坦誠做出評估後作出的。此外，美軍上周派羅斯福號航母戰鬥群進入了南海，而列根號航母目前則常駐日本橫須賀港。

另外，美國在台協會表示，拜登致力於台灣安全，美國將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題，呼籲北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並應與台灣民選官員進行有意義的對話。 美國國務院發言人呼籲北京停止對台施壓，與台灣當局展開有意義對話。

在拜登新政府就職後，中國隨即加強對台灣的軍事任務，同時通過新的《海警法》，授權中國海警使用武器制止外國組織和個人在海上侵害中國國家主權。這些動作被視為對拜登新政府，以及其對印太地區安全承諾的測試，白宮也展示了以美國自身實力和聯合盟友力量應對中國挑戰的堅定立場。

國務卿布林肯上任後即時與菲律賓外長通話，強調了美菲共同防禦條約明顯適用於當菲律賓武裝部隊、政府船隻和飛機在太平洋遭受武裝攻擊時的情形，包括南海；防長奧斯汀則與日本防衛大臣岸信夫通話並表明，釣魚島（日本稱尖閣諸島）屬《美日安保條約》適用範圍，美國反對任何單方面改變現狀的企圖。

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責任編輯：陳建錫

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