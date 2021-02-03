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【新冠疫苗】北京發指引 對有明確異常反應者每日回訪

社會熱點 16:03 2021/02/03

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新冠疫苗陸續上市，但不少市民仍持觀望態度，擔心的主要是副作用。北京市疾控中心近日發布工作指引，要求下屬單位對明確為異常反應的受種者展開每日回訪，尤其接種者出現持續發燒，或高度懷疑與疫苗相關的疾病，除了及時就醫外，還應主動疾控中心報告。

指引要求，組織單位要通過新冠防控每日健康監測等渠道，主動了解接種者的健康狀況，並利用衛生健康部門的宣傳材料普及疫苗接種不良反應的相關知識，科學處置。常見不良反應包括發燒和注射部位疼痛、紅腫、硬結，以及全身不適、倦怠、食慾不振、乏力等，這些反應一般1至2天可自行恢復。

如有接種者發燒超過38.5℃以上，反復發燒或發熱持續時間超過48小時，或其他身體明顯不適症狀，組織單位應及時勸導其就醫和報告。各接種單位要嚴格落實30分鐘留觀制度，安排專人在留觀區流動巡視，發現有身體不適者主動問詢，必要時請急救人員協助；區疾控中心要指導組織單位和接種單位做好不良反應管理工作，2周內完成疑似預防接種異常反應的調查診斷和分類工作。未明確診斷分類之前應每日回訪，直至接種者痊癒或排除異常反應。

【新冠疫苗】巴基斯坦啟動接種中國疫苗 官員發推特致謝

中國疫苗援助計劃首曝光  地球至少四份一國家受惠

責任編輯：陳建錫

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