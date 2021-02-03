美女網紅李子柒YouTube訂閱量達1410萬 刷新健力士紀錄（組圖，有片）

以古風美食、田園生活而聞名國內外的內地網紅李子柒，經健力士（Guinness World Records）世界紀錄認證，YouTube訂閱量突破1,410萬。截至發稿，該頻道訂閱量已達1,420萬。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據健力士世界紀錄官方微博周二（2日）消息，2021年1月25日，曾被譽為「古風美食第一人」的李子柒，以1,410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月由她創下的健力士世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號，那時她的頻道訂閱量為1,140萬。

2017年，李子柒在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」。此前，李子柒已在內地網絡平台發布多個短片作品。

影片中，李子柒經常穿著中國傳統服裝。她沿襲古法工序、上山下田做農事、使用古樸炊具，烹飪具有古典氣息的中國傳統美食，有網民讚她是「李萬能」。網民表示，

李子柒的影片，不在於她把食物拍得多美，美的是她的製作過程，她會穿著中國傳統服飾，採摘新鮮的蔬菜，整理食材，拾柴點火進行烹調，每一步都充滿著鄉土氣息。 儘管有時烹飪的只是平淡無奇的家常菜，卻也給網友們帶來了不同尋常的溫暖。

有部分網民覺得李子柒影片更新過慢，影片裡的時間跨度也偏大。但李子柒並不認為「慢」是個問題，她表示：「春播夏長，秋收冬藏，天下萬事都有其規律」。

粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）

李子柒牌螺螄粉現刀片？品牌方指不可能：車間可檢測到金屬（組圖）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道