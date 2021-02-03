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拜登施冷暴力？揭美方博弈中國新謀算

國情動向 18:06 2021/02/03

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拜登施冷暴力？揭美方博弈中國新謀算

拜登上任後，中美關係彌漫詭異氣氛。儘管美國總統拜登團隊在入主白宮前後曾多次表明，不打新冷戰，但中方期間多次就中美改善關係喊話、且層層升級，美方卻始終沒有直接回應，仿如對中方施以「冷暴力」。美方究竟在想什麼？拜登班子官員終於揭開謎底，但答案恐是中美關係負面訊號。

要了拜登與中國之間互動有多微妙，先把時間軸退回去年11月底。當時拜登已幾可確定勝出大選，中國前副外長、現任全國人大外事委員會副主任傅瑩，投書美國《紐約時報》，呼應拜登團隊提出的中美競爭與合作關係，反對脫鉤。

觀察者指出，中方此舉是希望用非正式渠道，向準拜登政府釋出意願，中方願在中美競合關係的基礎上，與美方恢復溝通。但當時，拜登團隊沒有隔空答話。

中方喊話層層升級　但拜登團隊冷待

隨著拜登進入白宮的路綫越來越清晰、乃至正式履新，中方官員向美方喊話的層級不斷上升，中國駐美大使崔天凱、外長王毅、國家副主席王岐山都曾用不用形式，闡述中方與美國對話的原則，但無論是軟是硬，拜登團隊無一回應。

直至拜登上任十天後，中共中央政治局委員楊潔篪香港時間周二（2日）向美中關係全國委員會發表視像演說，重申了中方願與美方談什麼、中方底綫又如何，其中強調美方應停止插手香港、西藏與新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，並形容「中國人的民族感情是碰不得的」。

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楊潔篪擁有政治局委員銜頭、甚至連王岐山也沒此黨內地位，因此楊是拜登當選後，點名向美方傳遞信息的中方最高級人物。中方不斷升級放話級別，反映中方對改善中美關係有強烈責任感。

而這一次，美國依然沒有直接接過中方伸出的橄欖技，但拜登政府兩名官員卻在相若時間，首次闡述白宮新團隊何時與中方互動的問題。

楊潔篪向美亮紅綫　拜登官員終不點名回應？

當中，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）當地時間周二（2日）的簡報會上答問說，她無法說明拜登何時與中國國家主席習近平通話，暗示二人通話無期。

而美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）則在另一場合說，「我們想先與盟友和夥伴步調一致，之後，便可預期我們將在多個領域與中國往來」。

美方這一表述含有兩重意義：

一是美方目前不打算與中國對話改善關係。

二是美方將與盟友協調一致意見，下次與中方見面時，便是帶着盟友的支持，與中方談判、角力、甚至要求中方滿足美國的要求。

人際關係上有一個名詞叫「冷暴力」，意指通過冷淡、輕視、疏遠和漠不關心，致使他人精神上和心理上承受壓力。

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觀乎美方現在表明暫時關起大門不與中國談，並預示會蓄聚盟友關係的能量，暗示中美再互動時、美方會向中方需求，這種手段仿彿彷是一種「冷暴力」。拜登對中國的戰略布局，由此更清晰地曝光。

拜登這種類似「冷暴力」的手段，其實與他早前提出的「戰略忍耐」、以同盟機制應對中國，屬同一套組合拳。中方可如何應對？

拜登戰略佈局浮面　中方被指能用一招應付

曾成為習近平問政座談會坐上客的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年日前提出一種觀點，中國只要繼續開放、甚至於一些領域實行單邊開放只要中國繼續開放，爭取在國際大局的參與，便能化解拜登運用冷戰「同盟機制」圍堵中國。

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運用開放、爭取美國盟友的支持，無疑是對沖拜登同盟圍堵的最好手段；但必須注意的是，拜登在閉關不與中國互動期間，仍會在地緣或經貿上，做出各樣針對中國的舉動，例如最新說法是美軍向亞太增派航母至三艘、拜登擬下令審視美國產業是否過於依賴中國等。

這些舉動，如再加上拜登政府未來與中國復談時、或向中國漫天要價，中美關係實在不能樂觀，甚至不排除滑向比特朗普時代更壞的境地。畢竟，口中不說脫鉤和新冷戰的拜登，實際表現卻可能是另一回事，未來一個階段，中美關係都恐怕缺乏改善的基礎。

責任編輯：鄧國強

 

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