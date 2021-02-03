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中美打科技戰  英媒示警：台灣會被推向死亡中心

經濟脈搏 19:32 2021/02/03

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中美打科技戰  英媒示警：台灣會被推向死亡中心

台灣芯片（又稱晶片）產業站在全球前列，但或許正處於危機。英國《每日電訊報（The Daily Telegraph）》發出題為「全球對世界微芯片工廠台灣的擔憂，與日俱增（Global fears grow over Taiwan, the world's microchip factory）」的文章，警告說，中國大陸與美國兩個大國展開的科技、特別是半導體角力，恐把台灣推入「死亡中心（Dead Centre）」。

《每日電訊報》報道，長期以來，台灣一直是中西方在政治上關係緊張的根源，而近年來，台灣也成為經濟和網絡安全隱憂的源頭，如今台灣已成為全球微芯片工廠，也是主要的半導體生產國之一，台灣的芯片廠是全球最先進，但隨著中美陷入不斷升級的科技戰，台灣的未來日益令人擔憂。

大陸一旦對台採取行動　或打擊全球芯片供應

美國智庫「歐亞集團」（Eurasia Group）全球科技政策負責人蒂歐洛（Paul Triolo）表示：「如果中國無意或有意展開對台灣的軍事衝突，會發生什麼？對於主要電子公司來說，全球供應鏈可能遭到嚴重破壞」。

【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制

2025中國市場料達2230億美元 自給率卻僅這個數？

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美國國務院前官員、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家路易斯（James Lewis）表示，「政治和情報緊張局勢，讓我們重新審視大陸與台灣的關係。如果有一天，中國大陸心情不好，決定試著直接獲取台灣，那該怎麼辦」？

路易斯表示，美國對台灣的關切，不僅在於西方國家依賴台灣作為世界芯片工廠，也包括中國大陸與台灣的科技互補關係。前特朗普政府利用美國在芯片設計及生產領域的領導地位，來扼殺華為等大陸企業，意圖削減中國大陸企業在海外影響力，並藉此在貿易談判中展現實力。

正由於美國與中國大陸角力，因此阻礙台灣芯片供應大陸。但蒂歐洛指出，台灣企業其實不希望被迫在中美之間做選擇，他們在大陸有巨大的市場。

美封殺華為自損芯片霸權  聯發科這方面擊倒高通

全球芯片大缺貨 美制裁華為加劇產業「芯荒」

報道指出，目前看來，美國與中國大陸科技角力中，美國暫時取得一些效果：由於使用美國設備，台積電被迫停止向華為供貨，華為被切斷取得高階芯片的渠道；但許多人認為，中國大陸獲得台灣芯片的途徑減少之後，會更有動力追求本土替代方案，甚至以更強力措施獲取台積電的芯片技術。

中美都在拓展芯片產業　台灣地位或受影響

報道認為，美國、中國大陸對台灣芯片的需求，可能令人不安，但也正在趨於穩定，如同冷戰時期的「相互保證毀滅（Mutually Assured Destruction）」，確保了美國和蘇聯的平安；現在中美都相互依賴台積電，也確保任何1方都不願意傷害對方。

不過報道警告，這種依賴現在可能正在消失，美國、中國都在努力減少對台灣的依賴，去年，台積電宣佈計劃在美國亞利桑那州設廠，美國最近還通過《國防授權法案》，為美國本土芯片生產提供數十億美元的激勵措施；中國大陸雖在半導體產業上暫處於滯後，但也沒有放棄的跡象。

報導最後警告，擁有高超芯片技術，使台灣處於全球2大超級強國令人不安的僵局之中。

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脫離華為後 榮耀傳將獲高通芯片 豪言要做內地手機第一？

【中美角力】華為如何去美國化？下設基金投資中國芯片廠

責任編輯：鄧國強

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