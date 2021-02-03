拜登對華戰略 美國前官員：貿易不再是中美關係推動力

美國前貿易副代表卡特勒（Wendy Cutler）周三（3日）表示，中美在許多問題上，存在難以解決的根本分歧，而貿易將是美國總統拜登對華整體談判政策的一部分，不會像前總統特朗普任內般，成為中美關係的推動力。

在拜登上任前，外界曾預期中美經貿緊張有望稍為緩解，但拜登上任後，尚未詳細說明對中國的戰略，團隊並暗示延續對華強硬態度。白宮日前表示，拜登政府將會檢視特朗普任內所有國安措施，包括去年1月簽署的中美第一階段貿易協議。美國財長耶倫還曾稱，與盟友更密切合作，解決「中國」不當行為。

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曾參與TPP談判的卡特勒目前是亞洲協會政策研究所副主席，她在一場上稱，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）《中歐全面投資協定》等貿易協定，將迫使拜登政府參與亞太地區的貿易事務。

但她稱，重新加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP，前身為TPP）並不是建立亞太地區關係的唯一途徑。若果美國考慮重新加入CPTPP，將會尋求更新和修改協定，包括美國勞工關切的敏感部分。

因此，她認為，範圍更窄的行業協議，可能是可行性更高的替代方案，這樣較容易做，也比較快，而且在取得成果的同時，也可有助於重建信任與動力。

她強調，需要認真看待RCEP，因其確立廣泛的原產地規則，將促進成員國之間的貿易，隨著時間推移還將影響供應鏈。

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責任編輯：林佩怡

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