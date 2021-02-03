人人影視字幕組涉侵權14人被捕 內地網民：那引進正版別刪減

上海警方近期打擊盜版，知名影視網站「人人影視字幕組」涉嫌侵權，14人被捕。內地網民紛紛表示不滿，質疑當局打擊盜版，卻不引進正版、無刪減版，「日後只能看國產神劇？」亦有網民要求開放Netflix、Youtube等外國影片網站。

內地傳媒報道，上海警方上月偵破一宗特大跨省侵犯影視作品著作權案，拘捕14人，查處涉案公司3家，查獲作手機20部和電腦主機、伺服器12台，涉案金額1600多萬元（人民幣，下同）。

查獲涉案金額1600萬

警方表示，去年9月發現，有人通過「人人影視字幕組」網站和客戶端，提供疑似侵權影視作品的在線觀看和離線下載。經與相關著作權權利人聯繫，有關影視作品未取得著作權權利人的授權或許可。

楓林網涉盜版侵權遭查封 小鴨影音momovod等一夜消失

內地院士：微軟任中國用盜版Win 反說中國人小偷（有片）

警方調查稱，2018年起，涉案疑犯先後成立多家公司，在境內外分散架設、租用服務器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」App及相關網站，在未經授權下，通過境外盜版論壇網站下載獲取片源，以約400元/部（集）的報酬僱人翻譯、壓片後，上傳至App伺服器向公眾傳播，通過收取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬碟等手段非法牟利。初步查證，各端口應用軟件刊載影視作品2萬多部（集），註冊會員數量800多萬。

網民崩潰道：哪裡能看美劇？ 促開放Netflix

據了解，內地2001年起興起字幕組，過去多年翻譯美劇、日韓劇、外界電影等，被指幫助打開對海外電影劇集的視野、影劇迷的「精神食糧」。為規避風險，很多字幕組都將自己定位為「影視劇愛好者的交流論壇」，註明「不作商業用途」等免責聲明。

在「人人影視字幕組」被查消息傳出後，不少網民崩潰道「哪裡能再看美劇」，又感謝字幕組為給人免費娛樂多年。有人亦為字幕組抱不平，翻出官媒曾於2011年指《人人字幕組：網絡時代的知識布道者》，稱讚其翻譯外國大學的公開課程。

不少網民亦抱怨審查制度，「打擊盜版，不讓引進正版，國內只能拍主旋律題材，真是思想控制的一把好手」，「那你倒是告訴我一個免費看正版的途徑啊... ...不要無腦神劇，不要刪減版，只看原汁原味的，有嗎？」，「我們不以盜版為榮，但以看不到正版為恥」。亦有人認為打擊盜版無不妥、支持維護知識產權，但要考慮滿足人民的文化，不能一邊封了、一邊也只管堵。

演員不背台詞、「白甜寵」嚴重 中國電視劇製作產業協會狠批

五部委嚴管電視劇題材：要謳歌黨與國

抗日神劇新境界：輕功避子彈 無懼鬼子掃射（有片）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁