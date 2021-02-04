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華為任正非「搶註」姚安娜商標 公權私用致歉員工

社會熱點 09:57 2021/02/04

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華為任正非「搶註」姚安娜商標 公權私用致歉員工

華為創辦人任正非「搶註」小女兒姚安娜同名商標？任正非據報經華為申請註冊「姚安娜」商標，並就這次公權私用向華為員工致歉。任正非解釋，這次事件是不得已為之，目的是避免他人首先惡意搶註「姚安娜」商標。

內地網媒Tech星球引述華為內部消息報道，華為心聲社區出現了一篇題為《關於公司代理姚安娜商標註冊的幾點說明》的文章，解釋「社會上有些公司或個人惡意搶注姚安娜商標，我們不得為之」，並指這是任正非第一次公權私用，為此向全體員工道歉。

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華為心聲社區這篇說明表示，姚思為是任正非女兒，姚安娜是她的藝名。若商標不註冊，會被持續惡意搶注，有許多不利的地方，而根據中國商標法規定，中國大陸公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照，才可申請註冊商標。

華為小公主姚安娜出道單曲 網民反應兩極

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說明稱，姚安娜剛畢業，還沒有註冊自己的公司，因此任正華委託華為知識產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

界面新聞稱，有華為內部人士證實確有此事。企業資料搜索引擎「天眼查」數據顯示，華為技術有限公司新增多條「姚安娜」、「姚思為」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」、「Annalbel Yao」的商標信息，國際分類涉及教育娛樂、機械設備、科學儀器等，申請日期為2021年1月25日，目前狀態顯示為「商標申請中」。

姚安娜初代言 竟不是華為而是這個

姚安娜孟晚舟 任正非女兒為何都不姓任？

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責任編輯：連兆鋒

 

 

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