【新冠疫情】一文看懂 疫情下採購年貨要注意什麽？

早前內地多地發現食品包裝的新冠病毒核酸檢測呈陽性，購買年貨時應怎樣注意安全？處理食品時要怎麼做？本文一次列明。

據內媒報道，疫情期間採購食品，

去正規超市或市場選購

關注食品產地、來源、進口食品檢疫等信息

採購時爭取佩戴口罩，推薦佩戴一次性手套

觸摸食品後，避免用手接觸口、眼、鼻

及時對商品外包裝進行消毒。

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處理食品時應注意什麽？

對於水果及蔬菜：

處理食材時，注意手衛生

蔬菜盡量不生吃，應徹底煮熟

常溫自來水下輕輕沖洗，不建議用消毒劑直接噴灑

可以去皮的水果去除果皮再吃

對於冷凍肉類：

處理食品時最好戴上口罩和手套，用後及時丟掉

清潔食品時不要用水沖，改為用水泡，避免水花四濺，污染周邊環境

生熟切菜板分開，食材燒熟煮透

處理食品的工具及時消毒

內地昨（3日）新增30宗確診個案，包括17宗本土個案。12宗在東北的吉林和黑龍江，上海和河北分別有3宗和2宗。

責任編輯：尹航

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