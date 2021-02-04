【新冠疫情】一文看懂 疫情下採購年貨要注意什麽？ 社會熱點 10:57 2021/02/04 分享： 早前內地多地發現食品包裝的新冠病毒核酸檢測呈陽性，購買年貨時應怎樣注意安全？處理食品時要怎麼做？本文一次列明。 據內媒報道，疫情期間採購食品， 去正規超市或市場選購 關注食品產地、來源、進口食品檢疫等信息 採購時爭取佩戴口罩，推薦佩戴一次性手套 觸摸食品後，避免用手接觸口、眼、鼻 及時對商品外包裝進行消毒。 東北新冠肺炎疫情何時控？鍾南山指大約在此時 疫情「必成常態」 中國專家：防疫如陶瓷店裏抓老鼠 處理食品時應注意什麽？ 對於水果及蔬菜： 處理食材時，注意手衛生 蔬菜盡量不生吃，應徹底煮熟 常溫自來水下輕輕沖洗，不建議用消毒劑直接噴灑 可以去皮的水果去除果皮再吃 對於冷凍肉類： 處理食品時最好戴上口罩和手套，用後及時丟掉 清潔食品時不要用水沖，改為用水泡，避免水花四濺，污染周邊環境 生熟切菜板分開，食材燒熟煮透 處理食品的工具及時消毒 內地昨（3日）新增30宗確診個案，包括17宗本土個案。12宗在東北的吉林和黑龍江，上海和河北分別有3宗和2宗。 責任編輯：尹航 【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 污染 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 病毒檢測 超市 口罩 採購 食品 商品