美發言人被問一中政策　停頓數秒結巴說沒變（有片）

拜登上任後兩岸政策成焦點，尤其中方高層多次他喊話，台灣等領土主權問題是中國底綫。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間周三（3日）被問及美國是否仍支持「一中政策」時。他回覆，美國的政策並未改變。

路透社報道，由於美國新任總統拜登（Joe Biden）政府1月23日談及台灣議題，當時並未提及「一中政策」。普萊斯因此周三的國務院例行簡報會上，被問到：「拜登政府是否支持一個中國政策」？

新任美國國務院發言人普萊斯 稱用字要小心

普萊斯在回答時花了好幾秒鐘翻閱資料，有記者開玩笑說：「哦哦，我們知道明天會怎麼報道了：普萊斯無法回答美國是否…」。

普萊斯笑著說，「不對，這只是因為我用字要很小心」。他接著結巴地回答，「有了，答案是我們的政策並無改變。它沒有變」。

記者追問拜登到底是否支持一中政策，普萊斯重申，「對，政策沒有改變…，受一個中國政策的指引」。

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▲ 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間周三（3日）被問及美國是否仍支持「一中政策」時。他回覆，美國的政策並未改變。

美國國務院上月23日曾以普萊斯的名義發布新聞稿表示，美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，也將恪守中美三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾；但同時稱，美方也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國國務院當時還說，美國對台灣的承諾堅若磐石，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

另外，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）3日亦發布聲明指出，過去40年來，美國的「一中政策」向來是以「台灣關係法」、「中美三個聯合公報」及「對台六項保證」為準則；美台貿易促進了美國的利益，也協助創造在美國的經濟機會。美方將持續強化與台灣的經濟關係。

孟雨荷還說，拜登總統致力於台灣的安全。他在擔任參議員期間，即對「台灣關係法」投下贊成票。

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↓ 美國國務院周三簡報會直播重溫：

【知識庫：美國國務院重申的中美就台灣議題的文件】 中美三個聯合公報： 是指中華人民共和國政府與美國政府共同對外發表的三個外交聲明的合稱，包括了《上海公報》、《中美建交公報》和《八一七公報》，內容包括中華人民共和國政府堅決反對任何旨在製造「一中一台」、「一個中國、兩個政府」、「兩個中國」、「台灣獨立」和鼓吹「台灣地位未定論」的活動。 台灣關係法： 授權美國政府繼續維持美國與在台灣之間商業、文化及其他關係。 六項保證： 基於中美就台灣問題的文件，作進一步說明，其中2016年版本提到美國並不尋求為大陸與台灣之間作調停。

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