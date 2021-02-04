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BNO致中英陷緊張之際  李克強向英商喊話破冰

國情動向 12:12 2021/02/04

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BNO致中英陷緊張之際  李克強向英商喊話破冰

BNO移民政策令中英關係低迷加深之際，國務院總理李克強周三（3日）在英國48家集團俱樂部「破冰者（The ‘Icebreakers’）」的2021新春慶祝活動上，發表視頻致辭，強調只要推動友誼與發展初心不變，就沒有打不破的堅冰。

「破冰者」前身是成立於1954年的中英貿易48家集團，由一批打破當時西方國家對中國禁運、與中國開展貿易往來的英國工商界人士組成，過去數十年來，一直承擔民間推動中英關係的角色。

破冰者前身組織  五十年代助中國突破制裁

李克強在致辭中表示，68年前，以傑克·佩里爲代表的英國工商界有識之士，打破當時的堅冰，開啓了中英貿易的大門，也爲兩國友好交往留下了寶貴的精神財富。他指出：

我們重溫「破冰者」精神，既是在追憶歷史當中激勵當世，更是展望未來。只要「破冰者」精神代代傳承，推動友誼與發展的初心不變，就沒有打不破的堅冰、消除不了的隔閡。

趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」

BNO移民上路  中國叫英方勿搬石頭砸自己腳

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李克強指出，過去的2020年，對中國、英國和整個世界都是極不平凡的一年；中國經過艱苦努力，全年經濟實現2.3%的增長，這是來之不易的。他強調：

當前新冠肺炎疫情帶來的挑戰仍然嚴峻，世界經濟還面臨許多不確定、不穩定因素。新的一年，中國將保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，科學精准施策，促進經濟運行保持在合理區間。經過不懈努力，中國經濟的基本盤將更加穩固。

中英過去兩年因香港議題、資訊安全、乃至地緣政治陷入緊張關係。最新的衝突是，英國政府日前宣布落實港人BNO簽證措施，讓港人有移民英國的途徑。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，對英方此舉再次表明強烈憤慨和堅決反對，並宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明。

BNO移民為何被指違反中英備忘？一文看清來龍去脈

【BNO】中國外交部：將考慮不承認BNO作為有效旅行證件

責任編輯：鄧國強

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外交 政治 地緣政治 移民 經濟 李克強 趙立堅 中國外交部 英國 中國

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