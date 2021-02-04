【中美角力】白宮重申 美國須在涉華問題與盟友密切合作

拜登政府上任後，對華政策成為關注重點。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）重申，拜登認為美國必須在中國問題上與盟友密切合作，國務卿布林肯此前表示，美中關係是美國在世界上最重要的關係。

美韓領導人通話 提升同盟關係

值得注意，南韓總統文在寅周四（4日）與美國總統拜登通電話，兩人商議後決定，將進一步提升同盟關係至新的高度。

今次是拜登1月20日就任以來，美韓領導人首次正式通話。文在寅表示，韓美將共同維護朝鮮半島和平，處理全球議題，又希望兩國攜手應對新型肺炎疫情、氣候變化及經濟兩極化等多重危機。

此外，普薩基在記者會上表示，拜登周四訪問國務院時將廣泛談論外交政策，但不會提供政策細節。

美聯社引述知情人士指，拜登屆時將宣布大幅增加難民名額，或提到向香港居民提供庇護。布林肯早前接受美媒訪問時曾批評中國對香港採取的行動是破壞對香港的承諾，並指美國應和英國一道，為香港人提供避風港。

白宮指未討論北京冬運會立場 將與盟友協商

另外，一群美國共和黨議員周二提出決議案，要求將北京2022年冬季奧運會移地舉行。普薩基回應表示，關於北京冬奧會，拜登政府目前並未討論改變立場或者計劃，但強調美方會與盟友和夥伴在各個層面進行密切磋商，確定共同關切的問題，並建立相同的立場。

外界認為，普薩基的說法，反映拜登政府暗示目前不打算禁止美國運動員參加北京冬奧會。

最近幾個月，外界以中國人權紀錄為由，要求改變2022年冬奧會舉行地點的聲音愈來愈多。全球180個人權組織組成的國際聯盟發出公開信，要求國際奧委會抵制北京冬奧會。

路透社周三報道，國際奧委會表示，已經向中國政府提出了人權問題。根據國際奧委會的一份評估文件，北京在權利、媒體自由和互聯網限制方面做出了「保證」。

在北京，外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上稱，人呼籲抵制北京冬奧是出於政治動機，試圖幹擾、阻礙、破壞北京奧運會的籌辦和舉行是非常不負責任的做法。相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，也注定不會得逞。

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責任編輯：蒯宇澄

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