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前駐華大使：台灣問題不會和平解決 拜登要嚴肅看待這問題

國情動向 12:12 2021/02/04

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台海局勢複雜化，和平解決的機會愈來愈低

中美在台海的角力升級，美國前駐華大使芮效儉警告，台灣問題已失去和平解決的前景，北京已表明會以武力阻止台灣的獨立，美國需慎防兩國因台灣而爆發軍事衝突，甚至升級為核戰的風險。他認為中國正向美國發出強而有力的信號：「台灣問題是不可逾越的界線。」拜登政府須非常嚴肅地對待這問題。

芮效儉3日在華府智庫伍德羅·威爾遜中心的座談上表示，中美爆發全面軍事衝突的後果，與當年美蘇爆發衝突同樣不可想像，因為這將導致「相互摧毀」。美國從冷戰中得到的教訓是，要避免美蘇核對抗，但現在這個教訓已被遺忘。正如美國目前制定對台政策時，並沒有考慮到任何觸發衝突的風險。

中美三個聯合公報的實質是美國的一個中國政策，美國承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；美國與台灣維持非官方關係，國會制定了台灣關係法，以指導這種非官方關係。美方對台灣面臨威脅可能影響西太平洋穩定和平表達關切，而中方對美國是否遵守與台灣僅保持非官方關係表達關切。

芮效儉指出，最近的事態清楚地表明，和平解決台灣問題前景已不存在。1979年中美建交時的架構在沒有承認台灣作為獨立實體的情況下，使得台灣能夠繁榮興盛，也有合理的安全。過去50年多數時候台海緊張度是低的，但現在台海緊張度攀升，美台關係也在提升，這些都有損於維持和平解決方案的前景。

中國已經顯示會動武來防止台灣成為被國際承認的獨立實體，除非美國顯示支持台海穩定的現狀，否則中國大陸就會去執法。如果是由美國來維持1979年美國同意的架構下的穩定，而不是由中國來負責任，對台灣來說會更好。但拜登政府必須嚴肅看待這問題，尤其目前許多中國人認為美國已經越界。

【中美角力】白宮重申 美國須在涉華問題與盟友密切合作

拜登對華戰略 美國前官員：貿易不再是中美關係推動力

中美打科技戰  英媒示警：台灣會被推向死亡中心

責任編輯：陳建錫

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