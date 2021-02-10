▲ 天問一號報到！先於美國 火星任務世界成功率僅50%

中國火星探測器天問一號經過逾半年飛行，成功到達目的地。天問一號2月10日（周三）年廿九，成功實施「近火制動」，在接近火星處減速，進入火星軌道。天問一號比美國毅力號（Perseverance）早一周到達火星，任務內容更包含環繞、降落、巡視，難度超高，而世界各國至今火星任務成功率亦只有大約50%。

（火星任務成敗列表請往下看）

天問一號去年7月23日發射，探測器至今總飛行里數已超過4.75億公里，而由於地球與火星本身同時也在運動，加上探測器需要以曲線飛行，探測器至今與地球距離約為1.92億公里。

天問一號到達火星時必須實施近火制動，發動機需要點火，將探測器朝前進的相返方向推，以降低速度，這樣才可進入火星軌道，否則速度太高就會掠過火星一直飛向深空。

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天問一號到火星了 為何要高難度剎車？

飛行202天 成功「太空剎車」入軌火星

天問一號由軌道器、着陸器、巡視器3部分組成，軌道器會環繞火星飛行展開探測，着陸器與巡視器會降落火星，然後巡視器會駛離着陸器，作為火星車機動探測火星。

中國火星車叫甚麼名字？官方尚未公佈，徵名活動共有10個名字入圍，分別是：弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火。

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天問一號 一次滿足美國25年願望

天問一號同時實現繞、落、巡3大任務，官方描述說得輕描淡寫，實際上難度驚人。美國火星探測走這3步就用了25年，計上此前未有成功的任務更超過30年，蘇聯/俄羅斯至今更未走到「巡」一步。

事實上，火星比月球距離地球遠得多，火星與地球的任何通訊、傳送都要延誤許多分鐘，使即時溝通和操作變得不可能，因此火星探測任務充滿不明朗因素。未計今年2月到火星的中美及阿聯酋3個探測器，世界各國1960年至今44多次火星任務之中，多達21次完全失敗，並有6次部分失敗（部分成功），僅17次完全成功。

天問一號其實已非中國首次火星探測任務，這頭銜嚴格上屬於瑩火一號。瑩火一號2011年與俄羅斯福布斯-土壤（Fobos-Grunt）探測器一同於俄羅斯發射，結果火箭未有正常運作，探測器無法進入軌道而墜回地球大氣層。

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責任編輯：連兆鋒