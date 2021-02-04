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天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%

國情動向 12:36 2021/02/04

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天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%

中國火星探測器天問一號經過半年飛行，快要到達目的地。央視報道，天問一號預計2月10日左右，也就是中國農曆新年除夕前後，實施「近火制動」，在接近火星處減速，以進入火星軌道。天問一號料比美國毅力號（Perseverance）早一周到達火星，任務內容更包含環繞、降落、巡視，難度超高，而世界各國至今火星任務成功率亦只有大約50%。

（火星任務成敗列表請往下看）

天問一號去年7月23日發射，探測器至今總飛行里數已超過4.5億公里，而由於地球與火星本身同時也在運動，加上探測器需要以曲線飛行，探測器至今與地球距離約為1.7億公里。

天問一號預計2月10日左右，也就是除夕年三十（11日）前後。屆時天問一號會實施近火制動，探測器上發動機會點火，將探測器朝前進的相返方向推，以降低速度，這樣才可進入火星軌道，否則速度太高就會掠過火星一直飛向深空。

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天問一號能否成功 關鍵在於精準「剎車」

天問一號由軌道器、着陸器、巡視器3部分組成，軌道器會環繞火星飛行，着陸器與巡視器會降落火星，然後着陸器會定點探測火星，巡視器則是火星車，會駛離着陸器機動探測火星。

中國火星車叫甚麼名字？官方尚未公佈，徵名活動共有10個名字入圍，分別是：弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火。

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火星任務難過去月球好多 睇頭更

天問一號 一次滿足美國25年願望

天問一號同時實現繞、落、巡3大任務，官方描述說得輕描淡寫，實際上難度驚人。美國火星探測走這3步就用了25年，計上此前未有成功的任務更超過30年，蘇聯/俄羅斯至今更未走到「巡」一步。

事實上，火星比月球距離地球遠得多，火星與地球的任何通訊、傳送都要延誤許多分鐘，使即時溝通和操作變得不可能，因此火星探測任務充滿不明朗因素。不計正在途中的探測器，世界各國1960年至今44多次火星任務之中，多達21次完全失敗，並有6次部分失敗（部分成功），僅17次完全成功。

天問一號其實已非中國首次火星探測任務，這頭銜嚴格上屬於瑩火一號。瑩火一號2011年與俄羅斯福布斯-土壤（Fobos-Grunt）探測器一同於俄羅斯發射，結果火箭未有正常運作，探測器無法進入軌道而墜回地球大氣層。

天問一號深空「自拍」展國旗賀國慶

天問一號飛了幾億公里 為何離地球還是這樣近？

中國太空站今年來了 天和號核心艙春季發射

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責任編輯：連兆鋒

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