華為手機去年出貨1.25億續稱霸國內 但趨勢現隱憂

華為受美國制裁，無法取得先進製程的芯片（晶片），令其手機業務受挫。市場調查機構IDC近日公布2020年四季度及全年中國市場智能手機出貨報告，華為在兩份榜單中仍然分別以2170萬部、1.24億部排在第一，但出貨量及市場份額齊下跌。相反，蘋果不論出貨量，還是市場份額均有大幅提升。

報告指，全年中國智能手機市場的整體出貨量約3.26億部，按年下跌11.2%，前五大廠商分別是華為、vivo、OPPO、小米和蘋果。其中，華為出貨量為1.24億台，下跌11.2%，比預想幅度小，市場份額仍有38.3%；vivo出貨5,750萬部，下跌13.5%，市佔17.7%；OPPO出貨5,670萬部，下跌9.8%，市佔17.4%；小米出貨3,900萬部，下跌9.8%，市佔12%；蘋果出貨3,610萬部，增長10.1%，市佔11.1%。

四季度中國智能手機出貨總量為8,640萬部，按年增長0.3%，前五大廠商分別是華為、蘋果、OPPO、vivo和小米。其中，華為的出貨量為2170萬部，下跌34.5%，市場份額降至25.1%；蘋果出貨1,670萬部，增長34.7%，市佔19.3%；OPPO出貨1,670萬部，增長18.3%，市佔19.3%；vivo出貨1,540萬部，增長9.2%，市佔17.8%；小米出貨1,180萬部，增長48%，市佔13.7%。

華為3日宣布，新一代折疊旗艦華為Mate X2將於本月22日發布。從官方的預告來看，Mate X2將採用全新的內折屏方案，同時將搭載麒麟9000處理器。但據內媒估計，華為的麒麟9​​000目前庫存大約800萬顆，預留了相當一部分給後續的P50和Mate 50。由此推測，Mate X2的備貨不會太多。

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任編輯：陳建錫

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