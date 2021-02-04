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【北上過年】港人8至17日經深圳灣口岸入境 原地隔離不必分流

社會熱點 14:34 2021/02/04

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港人下周一起經深圳灣口岸入境深圳，將原地隔離。資料圖片

廣東省商務廳昨日（3日）公布，本月8日至17日期間，港人從深圳灣口岸入境將留在深圳接受「14+7」隔離，不再分流到東莞、惠州、汕尾等城市；從廣州白雲機場入境的人士，將全部在廣州市實施集中隔離，不再分流到佛山、清遠等城市。澳門人則只需提供7日內有效的核酸檢測陰性結果證明。

副廳長符永革表示，為了避開春節期間的通行高峰，確保階段分流工作安全，廣東對入境人員的階段分流工作進行了適當的調整。自6日凌晨零時起，經廣東各口岸入境需隔離醫學觀察的人士，原則上不再安排跨地市居家隔離。針對從機場入境人士，其登機前需提供兩天內採樣的核酸檢測陰性結果證明，部分國家旅客還需要提供新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清特異IgM抗體檢測為陰性的證明，並向使領館申領帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

目前廣州、深圳機場每周入境航班保持56班。其中，廣州49班、深圳7班，日均入境旅客約1,400人。自從今年1月5日起，廣東省對由香港經深圳灣口岸入境人員實施預約通關機制，近一周從香港入境每天約200人。近期全省口岸入境需隔離人員數量亦明顯減少，總數約2,000人。

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責任編輯：陳建錫

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