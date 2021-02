拜登政府首說一中政策沒變過  良性呼應中國（有片）

▲ 拜登政府終說一中政策沒變過 良性呼應中國

中美關係會否墮入更壞境地,美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)周三的一席話,似乎有啟示。他在回應提問時,直接言明美國的「一個中國政策」沒有改變,這是拜登政府首次說明遵守一中;此舉無疑呼應了中國高層官員近月以來的關切,向中方展示良性姿態,這或對穩定中美關係有積極作用。

拜登政府對於一中政策的取態,此前尚是模糊未清的。儘管美國國務院上月23日發布新聞稿,聲稱美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題,也將恪守中美三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾,但行文沒提一中政策。

隨後多方關注拜登政府是否淡化一中政策,動搖中國核心利益、觸及中國低綫,任由中美關係滑向更壞。但這種疑慮或許因作為美國國務院發言人的普萊斯(Ned Price),當地時間周三(3日)的一席話,得以暫時緩和。

美:美國相關做法 仍在一個中國政策引導下

普萊斯在記者會上被問及美國是否仍然支持一個中國政策,回應時雖然有結巴,但相當謹慎和明確說,「我用字很小心......是的,我們的政策沒有改變」。

當記者追問「你可以說,你,拜登政府支持一中國政策嗎」? 普賴斯以肯定的語調回應,「當然,在一個中國政策引導之下,沒錯」。這是拜登政府上任後,首次表態一中政策不變。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

值得注意是,中國高層官員在過去一兩個月裡,多次直接、間接向拜登政府喊話,提及穩定中美關係;其中一個重點是提出中國底綫,重申中國領土主權議題不能碰。

其中就在香港時間2月2日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在民間組織美中關係全國委員會上,就中美關係發表視像講話,提到「美方應切實履行中美三個聯合公報承諾,嚴格遵守一個中國原則,切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切」。

拜登政府呼應了中方關係 但中美陰霾未掃清

中國外交部、國防部發言人同樣以「敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,慎重妥善處理涉台問題」。

觀察者指,拜登政府外交發言人首次明確說,一中政策沒有改變,能說是良性回應中方的關切。但美方的實質動作,會否扭轉特朗普(Donald Trump)時代的激烈做法,仍有待觀察。

事實上,特朗普時代的美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),,曾於在2020年11月公開宣稱「台灣不曾是中國的一部分(Taiwan has not been a part of China)」。時任美國衛生部長阿紮(Alex Azar)則於2020年8月訪台,是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

一個月後,時任美國國務院次卿的克拉奇(Keith J. Krach)訪台,再成1979年以來訪台層級最高的在任國務院官員。

拜登上台後暫無這種激烈言行,但台灣駐美代表蕭美琴1月20日受邀出席了拜登的就職典禮,是1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來,首次有台灣代表以官方形式獲邀參加。拜登對台立場引發了外界猜測。

【知識庫:美國國務院重申涉及台灣議題的文件】 中美三個聯合公報:是指中華人民共和國政府與美國政府共同對外發表的三個外交聲明的合稱,包括了《上海公報》、《中美建交公報》和《八一七公報》,內容包括中華人民共和國政府堅決反對任何旨在製造「一中一台」、「一個中國、兩個政府」、「兩個中國」、「台灣獨立」和鼓吹「台灣地位未定論」的活動。 台灣關係法:美國單方提出,授權美國政府繼續維持美國與在台灣之間商業、文化及其他關係。 六項保證:美國單方提出,基於中美就台灣問題的文件,作進一步說明,其中2016年版本提到美國並不尋求為大陸與台灣之間作調停。

