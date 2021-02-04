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中國人口塌陷已到來？專家籲立即全面放開生育

社會熱點 14:34 2021/02/04

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中國地方政府的人口數據顯示，去年人口出生率正在大幅下降。專家警告，中國面臨生育斷崖，人口危機漸行漸近，未來中國將面臨人口老齡化和少子化，對經濟、社會帶來挑戰，呼籲立即全面放開生育，不宜再拖。

國家統計局於1月18日舉行的新聞發布會上，推遲公佈2020年的出生人口數據，指將在4月公布2020年人口普查數據。但一些地方政府公佈的出生統計數據表明，出生人口正在下滑，有地方和2019年同期相比更驟降32%。

據各地公布的數據整理如下：

地區 2020年全年或前幾個月出生人口數量 與2019年同期相比降幅
溫州市 全年出生73230人 -19.01%
合肥市 全年出生79300人 -23%
廣州市 全年出生19.55萬人 約-9%
銀川市 全年出生29956人 -11.9%
台州市 全年出生37420人 -32.6%
平湖市 全年出生2916人 -21.17%
寧波市 上半年戶籍出生17945人 -19.24 %
濰坊市 上半年出生34139人 -25.8%
黃山市 1-7月份出生6766人 -16.88%
貴陽市 1-9月份出生38462人 -31.6%

攜程網創始人、北京大學光華管理學院教授梁建章日前撰文指出，儘管不能將上述地區的出生人口降幅推演為全國的全年降幅，但結合二孩堆積減弱、育齡婦女人數減少等因素認為，2020年全國出生人口比2019年有較大幅度下降已經沒有懸念，出生人口塌陷已經到來。

他警告，考慮到未來中國育齡婦女人數繼續下降，而未來中國人的生育意願更可能繼續走低，「我們可以說，2020年出生人口雖然是近幾十年來最少的一年，但卻很可能是未來幾十年內出生人口最多的一年（除非未來大力鼓勵生育並且取得奇蹟性的效果）」。中國未來每年出生人口再也不可能超過1400萬，而是在向1000萬以下急速滑去。如果無法大幅提升生育率，這種下滑將不會見底。

恆大集團首席經濟學家任澤平亦發表「中國生育報告」指，全面二孩政策不僅沒有出現生育高峰，反而出現生育斷崖。

他指，2016年「全面二孩」政策實行，當年出生人口攀升至1786萬，創2000年以來峰值，但之後連年大降。2017年出生人口下滑至1725萬，2018年再下降200萬至1523萬，2019年降為1465萬。2018、2019年出生人口創1949年以來除1960-1961年自然災害時期外的新低，2020年必再創歷史新低。當前面臨的生育形勢是主力育齡婦女數量快速減少，生育率大幅下滑，生育意願明顯降低。

指中國明年進入佔比超14%的深度老齡化社會

任澤平表示，中國人口老齡化加速到來，速度遠超歐美日。1962-1976年的嬰兒潮人口即將退出勞動力市場，步入老齡化，人口紅利逐漸消失。從發展趨勢看，中國人口老齡化速度和規模前所未有，2022年將進入佔比超過14%的深度老齡化社會，2033年左右進入佔比超過20%的超級老齡化社會，之後持續快速上升至2060年的約35%。

人口老齡化少子化帶來一系列重大而深遠的挑戰：低成本人口數量紅利消失，勞動力成本上升，經濟潛在增長率下降，年輕人口減少，社會創新創業活力下降，社會階層固化，投資率和儲蓄率下降，社會撫養比和養老負擔加重，政府債務和社保壓力上升等。

梁建章和任澤平均呼籲，全面放開生育，並在住房成本、養育成本和教育等方面切實降低普通家庭的養育負擔。

前官員：中國已走出人口紅利期 放開二胎未致生育高峰

責任編輯：蒯宇澄

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生育 人口 國家統計局 經濟 廣州市 人口普查 濰坊 溫州 寧波 貴陽

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