2020年十大消費城出爐：滬京渝坐穩三強廣州僅第四

在雙循環發展格局下，消費促進經濟發展的作用愈加凸顯。內媒根據2020年社會消費品零售總額（下稱「社零總額」）數據，總結出消費十強城市及，分別為：上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢和杭州。

2020消費力 滬京渝包攬前三甲

據內地「21世紀經濟報道」，2020年的消費十強城市及其排名分別為：上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢和杭州。2019年的十強排名為：上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京和蘇州。

對比得出，2020年相比2019年排名发生了大幅變化。一方面是2020年疫情令城市消費出現一定程度的洗牌，另一方面，第四次全國經濟普查之後，各地的數據基數有調整，相比2019年，2020年的全局數據更為準確。

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在消費TOP10城市中，上海、北京和重慶2020年的社零總額均超過了萬億。整體而言，常住人口數量較多的城市，社零總額相對也會更高。上海、北京和重慶在2019年的常住人口都在2,000萬以上，重慶更是超過了3,000萬。

但如果從人均來看，上海、北京仍然保持在較高水平，重慶則在十城中墊底，並且被其他城市拉開了較大差距。這很大程度意味著，重慶的消費第三城的地位，更多是依靠人口數量優勢支撐。

不只追GDP 城市要注重可支配收入

值得注意的是，除了本地常住人口貢獻消費之外，上述TOP10城市大多也是國家中心城市或者區域中心城市，有著很強的消費「虹吸效應」，譬如，省會城市可能吸引全省人口前來消費，尤其是進行汽車等大宗消費，從而拉升了本地人均社零總額數據。

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綜合TOP10城市的消費表現，21世紀經濟研究院認為，在追求GDP之外，城市同時要將提高居民可支配收入水平作為重中之重，收入的提高能有效促進消費，為經濟发展提供持續動力。

另一方面，若要讓市民敢消費、肯消費，增加收入之外，控房價同樣重要。此外，在消費升級和境外高端消費回流的背景下，中心城市除了有本地強大的購買力基礎，同時還有吸引周邊地區消費力的優勢，在打造特色消費中心、做強消費新模式新業態等方面大有可為。

責任編輯：尹航

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