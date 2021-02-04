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內地名作家女兒用「屎尿」寫詩 媒體嘲立足文壇不能靠爸（組圖）

社會熱點 15:10 2021/02/04

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賈淺淺的詩在網上劣評如潮，但也有部分媒體及文壇人士為她辯護

內地作協副主席、名作家賈平凹的女兒賈淺淺近日引起許多討論，原因是這位陸續登上各大刊物的「文二代」詩文竟然充斥著屎屎尿尿。除了遭網民嘲諷，媒體更直言若要在文壇長期立足，不能只靠關係；官媒也作出評論，指文學創作的基本原則還是要遵循，創新可以大膽嘗試，但詩文不能有傷大雅。

賈淺淺的詩究竟寫了甚麼？她〈郎朗〉一詩這麼寫：「晴晴喊/妹妹我在床上拉屎呢/等我們跑去/郎朗已經鎮定自若地/手捏一塊屎/從床上下來了/那樣子像一個歸來的王」。另一首〈我的娘〉則寫道：「中午下班回家/阿姨說/你娃厲害得很/我問咋了/她說/上午帶她們出去玩/一個將尿/尿到人家辦公室門/我喊了聲『我的娘嗯』/另一個見狀/也跟著把尿尿到辦公室門口/一邊尿還一邊說/你的兩個娘都尿了」。這些作品本流傳圈內，近日意外被翻出並刑登在文藝雜誌上。

媒體、文壇論戰，太極雷雷也抽水

《文學自由談》微信公眾號發布今年第1期文章《唐小林：賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象》，狠批「賈平凹的女兒賈淺淺爆紅，背後是各路文學名家和詩人積極為賈淺淺的詩歌撰寫評論，溜鬚拍馬」。文章又列舉了賈淺淺各項詩歌比賽的獲獎作品，痛斥那些詩歌是「回車鍵分行寫作」、「骯髒噁心的垃圾文字」。在網民一片噓聲中，被10秒KO的太極雷雷也現身「抽水」，指有些人幾句爛話加上標點符號就自以為是詩人，「武協封殺假大師，作協也該清理門戶」。

不過部分媒體、作家也站出來為賈淺淺辯護，指對年輕作家應以扶持為主，不能就局部或兩三首詩，就來全盤否定她的努力。對外經貿大學中文學院教授胡少卿則反指批評者沒有完整地、突出地評價賈淺淺的詩歌，而是為了印證自己預先設定的論點，斷章取義地網織罪狀，毫不顧及詩人作品的基本面。

公開資料顯示，賈淺淺的來頭不小，她目前是西北大學文學院副教授、碩士生導師，身兼陝西省青年文學協會副主席，作品登錄「青年文學」、「北京文學」等中國各大刊物，曾出版3冊詩集，入選「2019名人堂年度十大詩人」。而她在學術上的主要成果，包括碩士論文，幾乎都是研究她父親的作品。

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責任編輯：陳建錫

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資料提供 : 中國頻道, 社會熱點

文學 碩士 太極 陝西省 中國 北京

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