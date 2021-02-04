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流動性擔憂+節前觀望 滬指跌0.4%險守3500點

經濟脈搏 16:11 2021/02/04

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人民銀行未有淨投放資金，市場擔心流動性偏緊，加上春節將近，不少投資者選擇持幣過年。A股三大指數今日全線下跌，滬指挫0.4%，險守3500關口。

人行重啟14天期逆回購 惟節奏和規模克制

人民銀行表示，為維護春節前流動性平穩，公開市場今日開展1000億元（人民幣，下同）14天期逆回購操作，是自去年12月底後重啟14天期操作，中標利率維持2.35厘。今日有1000億元逆回購到期，完全對沖到期量，資金零投放零回籠。

分析認為，不論是操作節奏還是規模，均繼續反映出人行的克制態度，節前提前續做2月MLF（中期借貸便利）等期望料落空。光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，人行一方面要避免流動性過度寬鬆風險，另一方面要謹慎引導市場預期，後續政策還需要進一步經濟、金融數據指引，預計熨平季節性波動，人行傾向於逆回購公開市場操作工具。

據路透統計，本周公開市場共有3,840億元逆回購到期。本周前兩日分別進行了1,000億和800億元逆回購，月初資金面也由緊轉松，回購利率大幅回落；周三到期量較大，人行隨即轉為淨回籠800億元。截止目前，本周累計淨投放為960億元；上周則淨回籠4,705億元創三週新高。

節前市場觀望情緒較強，三大指數全線低開，盤中指數再度回落，滬指曾跌近1.5%，尾盤跌幅收窄，滬指收市下跌0.44%，報3501.86點；深證成指跌0.84%，報15105.94點；創業板指跌0.72%，報3200.55點。

量能不足 料市場難突破3600關

滬深兩市成交總額9425億元（人民幣，下同），較上日略有縮量，其中滬市成交4187億元，深市成交5238億元，北向資金合計淨流入逾60億元。

從盤面上看，行業板塊多數下跌，快手概念、醫美概念、銀行、食品飲料等板塊漲幅居前，其中，貴州茅台收漲近6%站上2300元關口，股價再創新高。稀土永磁、養殖業、新材料、證券等板塊跌幅居前。

粵開證券研究院高級策略分析師李興表示，臨近春節，量能持續在9000億附近，部分投資者出於避險考慮可能會兌現收益，降低倉位，選擇持幣過年。資金面延續緊平衡，節前股市或將延續波動和板塊輪動。

源達認為，市場在連續縮量的背景下依然維持弱勢震盪走勢，流動性方面近期人行流動收緊，部分地區提升經營貸利息，銀行降低部分基金經理收益等，均潛移默化在給市場降溫。這也是近期成交量持續萎縮的主因之一，另外一點就是節前效應。當下的成交量難以支撐市場突破3600點整數關口。

責任編輯：蒯宇澄

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