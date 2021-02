拜登政府一邊承認一中　一邊首派神盾艦奔台海

拜登政府首度開腔承認「一個中國政策」沒變的幾乎同一時間,美軍證實,伯克級(Arleigh Burke Class)導彈驅逐艦「麥凱恩號(USS John S. McCain , DDG 56)」通過了台灣海峽;這是美國總統拜登就任以來,美海軍作戰艦首次通過台海,針對台海地緣局勢的意味強烈。

美軍第七艦隊(U.S. 7th Fleet)網站公布,旗下伯克級導彈驅逐艦麥凱恩號按照國際法,於香港時間周四(2月4日)通過台灣海峽;該艦此舉實踐美國就自由開放印度太平洋的承諾。

拜登在台灣議題言行不一致?

聲明強調,美軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行,航行和操作。

Taiwan Strait - The Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS John S. McCain (DDG 56) conducted a routine Taiwan Strait transit Feb. 4 (local time) in accordance with international law. The ship's transit through the Taiwan Strait demonstrates the U.S. commitment to a free and open Indo-Pacific. The United States military will continue to fly, sail and operate anywhere international law allows.