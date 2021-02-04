拜登政府一邊承認一中　一邊首派神盾艦奔台海

拜登政府首度開腔承認「一個中國政策」沒變的幾乎同一時間，美軍證實，伯克級（Arleigh Burke Class）導彈驅逐艦「麥凱恩號（USS John S. McCain , DDG 56）」通過了台灣海峽；這是美國總統拜登就任以來，美海軍作戰艦首次通過台海，針對台海地緣局勢的意味強烈。

美軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）網站公布，旗下伯克級導彈驅逐艦麥凱恩號按照國際法，於香港時間周四（2月4日）通過台灣海峽；該艦此舉實踐美國就自由開放印度太平洋的承諾。

拜登在台灣議題言行不一致？

聲明強調，美軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行，航行和操作。

Taiwan Strait - The Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS John S. McCain (DDG 56) conducted a routine Taiwan Strait transit Feb. 4 (local time) in accordance with international law. The ship's transit through the Taiwan Strait demonstrates the U.S. commitment to a free and open Indo-Pacific. The United States military will continue to fly, sail and operate anywhere international law allows.

美國海軍伯克級導彈驅逐艦配備「神盾」作戰系統、以及AN/SPY-1 3D相位陣列雷達，主要任務是協同航母戰鬥群，進行防空作戰等任務。

台灣軍方周四也發出新聞稿證實，美軍一艘作戰艦由北向南通過台灣海峽，繼續向南航行；過程中，，台方進行了偵察，全程掌握台灣周邊海、空域動態，狀況均正常。

美軍今次動作，針對台海地緣局勢的意味強烈。但在相若時間，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周三的表示，美國持守的一個中國政策沒改變。這是拜登政府上任後，首次表態一中政策不變。

值得注意是，中國高層官員在過去一兩個月裡，多次直接、間接向拜登政府喊話，提及穩定中美關係；其中一個重點是提出中國底綫，重申中國領土主權議題不能碰。

中方多次闡明：領土主權是中國底綫

其中就在香港時間2月2日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在民間組織美中關係全國委員會上，就中美關係發表視像講話，提到「美方應切實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守一個中國原則，切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切」。

中國外交部、國防部發言人同樣以「敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題」。

責任編輯：鄧國強