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拜登想聯手遏中國好難？皆因德法等疑似合唱反調　

國情動向 18:33 2021/02/04

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拜登想聯手遏中國好難？皆因德法等疑似合唱反調　

美國總統拜登上台後，欲全面修復及加強與盟友關係，以聯手應對中國競爭。但德國總理默克爾與法國總統馬克龍等多名國際政壇領袖，歐洲時間2月3日罕有地發表聯名文章，指疫情是建立世界新秩序契機、以建立一個多極主義世界，其中更呼籲避免不同價值觀對立。

外界注意到，這些表述雖沒點名，與拜登聯合盟友應對中國的主張，顯得不同調，這是否意味美方意圖聯合盟友制華的手段會遇阻力，有待觀察。

默克爾及馬克龍等　罕有聯署發文

這篇文章3日刊於德國《法蘭克福滙報》，聯署的包括德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（ Emmanuel Macron）、塞內加爾總統馬基·薩勒（Macky Sall）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、歐盟委員會主席馮德萊恩以及歐盟輪值主席米歇爾（Charles Michel）。

文章稱，當前的新冠疫情危機爲達成新的共識提供了機遇，也就是「通過有效合作、團結以及相互協調建立起新的世界秩序，一個基於多極主義和法治國家原則之上的世界秩序」。

拜登政府首說一中政策沒變過  良性呼應中國（有片）

拜登政府一邊承認一中　卻一邊首派神盾艦奔台海（組圖）

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截止本周三，全球已有一億零四百萬人感染新冠病毒。文章又稱，新冠疫情令世界各國間的團結互助精神，面臨著幾代人不曾面對的嚴峻挑戰。

而一旦世界一個地方遭到新冠病毒的襲擊，那麽整個人類以及所有國家的國民經濟都將受到危害。

文章指　疫情是建立世界新秩序契機

文章指，各國因此應從本次疫情中吸取教訓，以便應對未來的各種危機。「與其讓不同文化和價值觀相互對立，我們更應當共同建設融合式的多極主義。我們既要尊重相互間的差異，更要遵守《世界人權宣言》中所規定的共同價值觀」。

文章又表示，疫情本身需要國際社會加強團結並協調應對，「但我們更應當從當前形勢中吸取教訓」，以應對未來的危機。

拜登將頒令審查關鍵供應鏈　避免依賴中國

拜登與習通話緣何無期？美方首稱不急同中國交往

文章作者們指出，這些危機包括饑餓、赤貧、環境破壞、疾病、經濟動盪以及爭端衝突；在捍衛民主、教育以及平等權利以及打擊民族主義和保護主義方面，作者們呼籲各方付出更大努力。這些政界領袖還敦促各方不要忘記氣候保護的重要性。

有媒體注意到，默克爾、馬克龍等領袖的文章，提到多極主義世界，並且避免不同價值觀對立，這些表述都與拜登的聯手制衡中國主張不同調；這可能預視拜登聯合盟友應對中國這一關鍵策略，或許不會一如拜登團隊想像的容易。

拜登上任三天後  解放軍南海模擬攻擊美軍航母

崔天凱回應拜登耐性對中國：美國最應恢復這5樣

責任編輯：鄧國強

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地緣政治 政治 疫情 人權 經濟 媒體 馮德萊恩 米歇爾 拜登 默克爾

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