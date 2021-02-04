解放軍最強坦克已部署中印邊境  央視「意外」曝光（組圖,有片）

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央視《軍事報道》節目介紹解放軍汽車運輸團開向喀喇昆侖邊防前綫、向軍人運送過節食品時，意外曝光「秘密」。由於一閃的畫面裡，出現了解放軍99A型主戰坦克，反映這種中國戰鬥力最強的坦克，已部署中印邊境。有媒體指，印方對中國在邊界部署精銳武器，感到不安。
報道指，新疆軍區某汽車運輸為了讓駐守邊疆的戰士們，吃上一頓節日佳肴，過一個歡樂春節，近日翻越雪山、行程近1000多公里，耗時5天時間，把軍委機關配發的高原駐訓部隊新型特需節日會餐食品，送到官兵手中。
央視報道邊界士兵春節活動 畫面出現99A
喀喇昆侖山脈是中印邊境西段的重要分界。畫面中，99A型主戰坦克和04A型步兵戰車停在官兵接收物資的地方。
這一個畫面，反映解放軍最尖端的99A坦克，已部署在位於高原的中印邊境，頗有應對中印邊界緊張的意味。
解放軍「機動戰士」首曝光！功能這樣 俄專家大讚（組圖，有片）
99A型坦克是解放軍最新型主戰坦克，戰鬥權重達55噸，裝備50倍徑125毫米滑膛炮，單車備彈41發；該坦克裝備1,200馬力發動機，最大時速達75公里，最大作戰範圍800公里。該坦克安裝獨有的激光壓制觀瞄系統。
事實上，印度電視頻道《今日時報》也報道，中國軍隊在邊境附近部署了約350輛坦克，其中包括最先進的99A型主戰坦克。據稱，印度同樣在邊境部署了國產攻擊直升機、「陣風（Rafale）」戰機和坦克等。
中國在邊境的重裝備引起印度方面的警惕，印度防長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）指責中國的舉動是不幸的事。
【中印衝突】兩軍坦克邊境對壘 解放軍在高地設戰略哨所（組圖）
責任編輯：鄧國強
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