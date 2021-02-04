英國撤銷中國環球電視網廣播牌照 中英緊張關係恐升級

中英緊張關係恐升級！英國通訊管理局（Ofcom）周四（4日）發表聲明，撤銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播牌照，指星空華文傳媒（Star China Media Limited）錯誤持有牌照。與此同時，中國外交部促英國廣播公司（BBC），就有關涉新冠肺炎疫情的「假新聞」公開道歉。

分析認為，英國過去一年因封殺華為5G、為持BNO港人提供居留和入籍途徑等問題，與中國關係陷入緊張，最新的媒體爭議勢令緊張升溫。

英國通訊管理局表示，調查發現，持有牌照的星空華文傳媒，對CGTN的節目沒有編輯責任，不符合英國的法律要求。

對於有關將牌照轉讓給中國環球電視網絡公司（CGTNC）的申請，當局表示因缺少關鍵資料，又認為CGTNC最終是由中國共產黨控制，因此不符合持牌資格。

英國通訊管理局又表示，就CGTN對香港抗議活動的報道缺乏應有的公正，預告有關制裁決定可能不久就能達成。此外，還有3宗涉及CGTN的調查進行中。

去年7月，英國通訊管理局曾裁定，CGTN播出英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）認罪畫面，違反英國廣電法，考慮懲處CGTN。中國外交部當時表示，堅決反對其為中國媒體在英國開展正常新聞報導工作人為設置障礙，敦促英方撤銷錯誤決定，為中國媒體在英國開展正常新聞報導業務，提供支持和便利。

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責任編輯：林佩怡

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