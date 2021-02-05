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英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級

國情動向 11:32 2021/02/05

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中英緊張關係恐升級！英國通訊管理局（Ofcom）周四（4日）發表聲明，撤銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播牌照，指星空華文傳媒（Star China Media Limited）錯誤持有牌照，CGTN周五（5日）表示堅決反對。與此同時，中國外交部促英國廣播公司（BBC），就有關涉新冠肺炎疫情的「假新聞」公開道歉。

分析認為，英國過去一年因封殺華為5G、為持BNO港人提供居留和入籍途徑等問題，與中國關係陷入緊張，最新的媒體爭議勢令緊張升溫。

中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」  促公開道歉

英國通訊管理局表示，調查發現，持有牌照的星空華文傳媒，對CGTN的節目沒有編輯責任，不符合英國的法律要求。

對於有關將牌照轉讓給中國環球電視網絡公司（CGTNC）的申請，當局表示因缺少關鍵資料，又認為CGTNC最終是由中國共產黨控制，因此不符合持牌資格。

英國通訊管理局表示，「我們已給CGTN大量時間來遵守法定規則。這些努力現在已經窮儘」 。當局又稱，就CGTN對香港抗議活動的報道缺乏應有的公正，預告有關制裁決定可能不久就能達成。此外，還有3宗涉及CGTN的調查進行中。

CGTN：堅決反對

CGTN周五凌晨在微博聲明，對英國通信管理局吊銷CGTN英語新聞頻道在英國落地許可，並拒絕轉持的最終裁決，表示遺憾並堅決反對。

聲明稱，CGTN英語新聞頻道（其前身為中央電視台英語新聞頻道）是在世界範圍內擁有良好專業聲譽的國際化媒體，惟去年初在「一些極右翼組織和反華勢力的操縱下」，英國通信管理局突然對CGTN在英國落地許可發起調查，但無視CGTN的國際媒體專業聲譽及在英落地播出18年的良好紀錄，以我媒體機構存在「政治屬性」為由，拒絕許可轉持，並吊銷許可。

最後聲明稱，CGTN繼續向英國觀眾提供電視新聞服務，符合英國的公眾利益；該台將遵守各國法律規範，以多元平衡視角提供新聞資訊服務。

去年7月，英國通訊管理局曾裁定，CGTN播出英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）認罪畫面，違反英國廣電法，考慮懲處CGTN。中國外交部當時表示，堅決反對其為中國媒體在英國開展正常新聞報導工作人為設置障礙，敦促英方撤銷錯誤決定，為中國媒體在英國開展正常新聞報導業務，提供支持和便利。

央視播英國人「被迫認罪」片段 英國監管機構擬懲處

【修例風波】英調查央視國際 審視報道香港局勢時有否違反公正

央視女記孔琳琳英國打港男 罪證不足撤案（有片）

責任編輯：林佩怡

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