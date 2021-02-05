英國一俱樂部推「接種中國疫苗」之旅 馬克龍稱中國疫苗缺數據

疫情仍未止息，新冠肺炎疫苗供不應求。英國倫敦一間俱樂部推出「接種中國新冠疫苗度假之旅」的項目，只要加入會員或提供一萬英鎊，以及承擔前往阿聯酋的機票和在阿聯酋3星期的住宿費用，成為「臨時會員」，就能在阿聯酋接種中國國藥集團的滅活疫苗。

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據《環球時報》報道，提供這項服務的俱樂部名為「騎士橋聯合會」，成立於2012年，專門為客戶提供「旅行及生活方式服務」，其口號是為客戶提供「卓越的個人服務」。這家俱樂部此前推出的服務項目包括與教皇共進午餐、與美國歌星艾莉西亞·凱斯一起上聲樂課，以及優先購買通常需要等待兩年才能買到的名牌手袋。

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該俱樂部僅會員年費就高達2.5萬英鎊。俱樂部的創始人斯圖爾特·麥克尼爾在接受《紐約時報》采訪時表示，自從該俱樂部向公眾推出「疫苗之旅」的服務後，已收到2,000多份入會申請，而且已有幾間私人飛機公司找上門來尋求合作承擔接送其客戶的業務。

法國促中國公開疫苗數據

另一方面，法國總統馬克龍促請中國在新冠病毒疫苗研發上，更公開透明。

他周四（4日）向美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演說時承認，中國透過快速研發疫苗並向其他國家供應，以擴展地緣政治影響力，明顯取得外交成功，對西方國家帶來一些羞辱。

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但他說，無法掌握中國疫苗的數據，不清楚研發程序是否好像歐美藥廠一樣達到標準，促請中方盡快公布公開研究數據。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3日也敦促俄羅斯和中國，如果他們希望其疫苗在歐盟獲得批准，就要展示出所有數據。

責任編輯：尹航

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